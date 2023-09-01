Убывающая Луна с 1 сентября 2023: что можно и нельзя делать

Сегодня, 1 сентября, начинается стадия убывающей Луны, которая продлится до 14 сентября. Что можно и нельзя делать в этот период — рассказываем дальше.

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Период убывающей Луны (период от полнолуния до новолуния) также называют фазой пассивного действия. В сентябре 2023 года она продлится с 1 числа по 14. Астрологи не советуют действовать резко и необдуманно в этот период, не начинайте ничего важного, продолжайте начатые ранее дела. Также полезным считается расхламление: наведите порядок в шкафу, документах, на рабочем столе и в гаджетах.

Убывающая Луна: что можно делать

убирать в доме, выбрасывать старые вещи;

отдавать долги и гасить кредиты;

посещать психолога, работать над ментальным здоровьем;

исключить вредную пищу из рациона;

ухаживать за телом;

пройти медицинское обследование;

завести новое растение.

Убывающая Луна: что нельзя делать

начинать важные дела;

брать кредит или у кого-то деньги в долг;

заключать важные сделки;

заводить домашних любимцев;

начинать ремонт;

совершать крупные покупки.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ/featured