Стиль жизни
Убывающая Луна с 1 сентября 2023: что можно и нельзя делать
Наталья Гулий
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Сегодня, 1 сентября, начинается стадия убывающей Луны, которая продлится до 14 сентября. Что можно и нельзя делать в этот период — рассказываем дальше.
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Период убывающей Луны (период от полнолуния до новолуния) также называют фазой пассивного действия. В сентябре 2023 года она продлится с 1 числа по 14. Астрологи не советуют действовать резко и необдуманно в этот период, не начинайте ничего важного, продолжайте начатые ранее дела. Также полезным считается расхламление: наведите порядок в шкафу, документах, на рабочем столе и в гаджетах.
Убывающая Луна: что можно делать
- убирать в доме, выбрасывать старые вещи;
- отдавать долги и гасить кредиты;
- посещать психолога, работать над ментальным здоровьем;
- исключить вредную пищу из рациона;
- ухаживать за телом;
- пройти медицинское обследование;
- завести новое растение.
Убывающая Луна: что нельзя делать
- начинать важные дела;
- брать кредит или у кого-то деньги в долг;
- заключать важные сделки;
- заводить домашних любимцев;
- начинать ремонт;
- совершать крупные покупки.
Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ/featured