Иванка Трамп закончила ремонт в особняке в "Бункере миллиардеров" в Майами

Шикарный дом дочь президента купила после того, как приобрела участок рядом у испанского певца Хулио Иглесиаса.

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Недавно таблоиды писали о том, что Джефф Безос обзавелся эксклюзивной недвижимостью на так называемом "Бункере миллиардеров", — острове Индиан-Крик у побережья Майами. А теперь его ближайшие соседи Иванка Трамп и Джаред Кушнер закончили ремонт в своей резиденции. Об этом пишет Daily Mail.

Иванка и Джаред приобрели дом за 24 миллиона долларов на острове Индиан-Крик в 2021 году. Они потратили больше года на ремонт огромной собственности на набережной. И новые фото демонстрируют, что переезд уже близок: в бассейне даже появилась вода.

Иванка с супругом потратили больше года на ремонт поместья площадью 1,3 акра с видом на залив Бискейн, и похоже, что дом их мечты почти готов.

Пара еще не въехала в этот дом, но они уже показывали фото из своей резиденции, когда в начале этого года сфотографировались со своими тремя детьми.

Иванка Трамп с семьей у нового дома Фото: Ivanka Trump/Twitter

Пара приобрела роскошную собственность через несколько месяцев после того, как покинула Вашингтон со своими тремя детьми: 12-летней Арабеллой, девятилетним Джозефом и семилетним Теодором.

Особняк может похвастаться шестью спальнями и восемью с половиной ванными комнатами, а также пышным садом, бассейном и личным причалом.

Их заметили на стройке на прошлой неделе — через несколько дней после ареста ее отца, бывшего президента Дональда Трампа, и публикации его исторической фотографии из тюрьмы округа Фултон в Джорджии.

Они улыбались и обсуждали друг с другом и присутствующими на объекте вопросы обустройства открытой территории почти готового особняка.

Новый дом Иванки Трамп

Поселок на острове в заливе Бискейн известен, как "Бункер миллиардеров" благодаря своим знаменитым жителям.

Недвижимость была продана паре миллиардером Алексом Меруэло и его женой Лисет Меруэло.

С 2004 по 2008 год собственность также ранее принадлежала продюсеру Скотту Сторчу.

Иванка и Джаред купили дом всего через семь месяцев после того, как они купили участок площадью два акра на острове, который когда-то принадлежал испанскому певцу Хулио Иглесиасу, за 32,2 миллиона долларов.

Неясно, какие внутренние изменения они внесли в свою новую резиденцию. Однако на фото папарацци видно, что в резиденции будут высокие куполообразные потолки, большая двойная лестница и открытые развлекательные зоны.

В доме также есть большая гостиная, кинозал, офис, отделанный деревянными панелями, большой тренажерный зал и огромная главная спальня с двумя полностью оборудованными ванными комнатами.

Иванка с семьей живет спокойной жизнью в Майами с тех пор, как они переехали во Флориду после того, как бывший президент Трамп покинул свой пост в январе 2021 года.

Бывшие старшие советники Белого дома жили в Arte Surfside, роскошном здании-кондоминиуме, расположенном между Майами-Бич и Бэл-Харбор.

Напомним, ранее стало известно, что миллиардер Amazon Джефф Безос стал последним жителем "Бункера миллиардеров", заплатив 68 миллионов долларов за особняк на набережной по соседству.

Среди других знаменитостей, называющих остров своим домом, — гостиничный магнат Джеффри Соффер, инвестор-миллиардер Карл Икан, гаитянский миллиардер Гилберт Биджио, бывший генеральный директор Sears Эдвард Ламперт и бывший исполнительный директор United Airways Ракеш Гангвал.