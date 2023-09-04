Пенелопа Крус показала архивные снимки с Сальмой Хайек в честь ее 57-летия (фото)

Две звезды экрана давно дружат и обращаются друг к другу в соцсетях.

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49-летняя испанская актриса Пенелопа Крус поздравила Сальму Хайек, свою хорошую подругу, с днем рождения архивными кадрами. Черно-белые снимки с именинницей звезда экрана выложила в Instagram с более чем 6 млн подписчиков.

"С днем рождения, моя дорогая подруга", — обратилась к Хайек в день 57-летия ее коллега по цеху.

На фото две актрисы предстали во время разных публичных выходов, позируя вдвоем.

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Пенелопа Крус и Сальма Хайек

Отметим, что Сальма Хайек родилась 2 сентября 1966 года в Мексике.

"Спасибо за всю любовь ко дню рождения", — ответила именинница на поздравления и показала свой праздничный торт.

Сальма Хайек

"Две самые красивые женщины в мире", "С днем рождения, королева Мексики @salmahayek", "Иконы", — комментируют публикацию Крус ее поклонники.

Сальма Хайек и Пенелопа Крус давно дружат. Свои отношения они называли "кругом любви, поддержки, возможностей и долговременной дружбы".

Пенелопа Крус, Сальма Хайек и Зои Салдана

Напомним, Сальма Хайек продемонстрировала бирюзовый купальник Gucci на фоне океана.

Также Фокус писал об откровенной фотосессии Сальмы Хайек в честь ее 57-летия.