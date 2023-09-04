Суд установил сумму алиментов Кевину Костнеру

От брака с Кристин Баумгартнер у актера подрастают трое детей. Экс-пара объявила о разводе весной 2023 года.

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68-летний американский актер Кевин Костнер выиграл суд против своей экс-супруги Кристин Баумгартнер. Об этом пишет Fox News.

Как известно, суд Санта-Барбары обязал звезду "Йеллоустоуна" выплачивать 63 тысячи долларов ежемесячно на содержание троих детей. Несмотря на то, что сначала его экс-возлюбленная требовала 248 тысяч долларов на обеспечение того же уровня жизни их наследникам. Актер был против, считая, что женщина будет тратить эти деньги на "пластические операции".

Впрочем, гораздо меньшую сумму алиментов Костнер не считает победой в суде.

"Вы знаете, когда живете с кем-то столько лет, в этом случае нет победителей, И это та большая, безумная штука, которая называется жизнью и то, как она быстро меняется... Она невероятная мама. Мы справимся со всем этим и мы разделим. Сейчас мы просто будто восстанавливаемся после всего", — дал свой комментарий после судебного процесса 68-летний многодетный отец.

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Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер Фото: Getty Images

О разводе звездной пары стало известно весной 2023 после 18 лет брака.

Кевин Костнер Фото: Getty Images

Напомним, почему друг Кевина Костнера заплатил его бывшей жене 20 тысяч долларов.

Также Фокус писал о требовании Кристин Баумгартнер обеспечить ее детям роскошную жизнь с путешествиями на частном самолете.