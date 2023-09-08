Самые модные сумки на осень 2023. Тренды сезона

По мере того, как меняются времена года, меняется и то, что мы носим, ​​особенно когда дело касается сумок.

Related video

На подиумах осени/зимы 2023 было представлено много интресных тенденций в области сумок, которые украсят ваш сезонный гардероб. Эти новые сумки выходят за рамки простых аксессуаров: они органично сочетают в себе стиль и функциональность и заявляют о себе. Зима 2023 года предлагает новые модные решения для сумок: от эффектного дизайна до практических инноваций, которые заставят вас с нетерпением ждать холодной погоды.

Показ Loewe осень-зима 2023

Тенденции сумок осень-зима 2023

В этом сезоне дизайнеры часто черпали вдохновение из культовых дизайнов сумок прошлых эпох, наполняя их современными элементами, чтобы создать ностальгический, но современный вид. От элегантного минимализма 90-х до более смелых стилей, вдохновленных 80-ми — винтажные, но современные сумки с оттенком ностальгии, казалось, стали настоящим источником вдохновения на подиуме. Ниже представлены шесть главных тенденций сумок, которые будут доминировать этой осенью и зимой 2023 года и дополнят наши образы игривой и впечатляюющей ноткой.

Смуки суперсайз (объемные)

Когда дело доходит до функциональности и универсальности, сумки большого размера уже несколько сезонов лидируют. Впрочем, и ссенью-зимой 2023 они никуда не денутся. Такие бренды, как Loewe, Saint Laurent, The Row и BOTTEGA VENETA, делают упор на большие, вместительные сумки, в которые можно положить не только самое необходимое, но лэптоп, и даже сменную одежду.

Показ Loewe осень-зима 2023

Обратите внимание на вместительные сумки насыщенных землистых тонов или с интересным декором. Эти сумки легко сочетают в себе практичность и стиль, что делает их идеальными как для работы, так и для прогулок на выходных.

Красные сумки на осень 2023

Если вы думали, что красный — это просто весенний цвет, подумайте еще раз. Этой осенью темно-красный цвет, кажется, станет единственным выдающимся цветом, восхитительный оттенок, который возобладал над тенденциями сумок 2023 года. От ярких красных камелий на красных мини-сумках из лакированной кожи у CHANEL до очаровательного красного цвета в сочетании с золотыми деталями у BOTTEGA VENETA.

Показ Chanel осень-зима 2023

Конечно, красный можно рассматривать как смелый цвет, но в этом сезоне он, кажется, является одним из самых популярных оттенков, которые идеально сочетаются со сдержанными осенними оттенками. Сочетайте его с подходящей обувью или губной помадой, чтобы дополнить образ.

Коренастые цепочки

Показ Chanel осень-зима 2023

Добавьте нотку остроты в свой образ с помощью сумок с массивными ремнями-цепочками. Такие бренды, как Дион Ли, Живанши и Роберто Кавалли, подхватывают эту тенденцию, включая крупные металлические цепочки в различные стили сумок. Будь то изящная сумка через плечо, сумка с ручкой или шикарный клатч, эти сумки с дополнительной массивной фурнитурой добавят смелый и современный элемент в вашу коллекцию аксессуаров. Выбирайте блестящий металлический или более тонкий матовый оттенок, по желанию.

Легендарные ручки сверху

В этом сезоне сумки с ручками сверху занимают центральное место в ретро-атмосфере. Эти сумки с одной или двумя верхними ручками придают им изысканный вид.

Показ Dior осень-зима 2023

Для придания дополнительной элегантности ищите классическую факуру кожи, такие как крокодиловые или змеиные принты, или выбирайте минималистический вариант с приглушенными цветами и структурами.

Показ Dior осень-зима 2023

Тем не менее, такие культовые сумки с ручками сверху, как , наапример, LADY DIOR, станут вечным дополнением вашего гардероба. Если вы предпочитаете удобные сумки через плечо, обратите внимание на Mini Lady Dior — обе модели оснащены съемным плечевым ремнем.

Компактные сумочки 2023

Когда дело доходит до ночной прогулки по городу, требующей компактной сумки, дизайнеры представили интересный вариант: круглые мини-сумки. Этот шикарный и причудливый аксессуар придает образу нотку уникальности и игривости.

Показ Chanel осень-зима 2023

Chanel выбрала черно-белую сумку, вдохновленную элегантностью цветка камелии и украшенную культовым логотипом в виде двойной буквы C, символизирующим наследие бренда. GCDS представила модели круглой формы, украшенные пайетками, напоминающие игривых героев мультфильмов. Мини-сумка круглой или серповидной формы станет восхитительным дополнением вашего вечернего образа, сочетая в себе стиль и шарм.

Сумка с меховыми акцентами

Когда температура на градуснике падает, в центре внимания оказываются уютные аксессуары. Осень-зима 2023 года добавляет меховые акценты на сумках, создавая приятнейшие тактильные ощущения.

Показ Chloe осень-зима 2023

Отделка из овчины, ручки или даже полностью закрытая внешняя часть сумки — украшает, придавая вашему ансамблю нотку тепла, комфорта и радости. Предпочитаете ли вы элегантность утонченных нейтральных тонов или смелое очарование ярких оттенков, эти сумки гарантированно оставят неизгладимое впечатление.