Самая продолжительная магнитная буря сентября 2023: когда закончится и чего ожидать

7 сентября началась самая продолжительная магнитная буря в этом месяце, которая продлится до 10 сентября, и может нести опасность для метеозависимых людей.

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Магнитная буря – это взаимодействие солнечного ветра с магнитным полем Земли. Они могут длится от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность, по данным метеорологов, напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

Чего ожидать от самой продолжительной магнитной бури сентября?

6 сентября произошла первая мощная магнитная буря этой осени, амплитудой 5 баллов. Сразу после этого, 7 сентября, последовала магнитная буря слабее по интенсивности (3-4 балла), которая станет самой продолжительной в этом месяце — она продлится до 10 числа.

Метеозависимые люди в период магнитной бури могут испытать апатию, тревогу, раздражительность и неопределенность в принятии решений. Также есть риск образования тромбов, может повыситься артериальное давление, нарушиться сон и усилиться мигрень.

Лучше в период магнитной бури отказаться от физических нагрузок, употребления алкоголя, а также избегать стрессовых ситуаций. Выделите время для отдыха, принимайте теплые травяные ванны и пейте больше воды.

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