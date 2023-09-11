Леонардо Ди Каприо в полном одиночестве сходил на теннисный матч

Хоть актер сейчас, по слухам, и встречается с моделью Витторией Черетти, на теннис он сходил без спутников.

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US Open привлек множество звезд. Особенно финал мужского первенства, когда Новак Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева. Так что на трибунах можно было увидеть как звезд шоу-бизнеса, так и спорта. Вышел в свет и Леонардо Ди Каприо, которого редко можно увидеть на светских мероприятиях. Об этом пишет Daily Mail.

Джокович победил Медведева в двух сетах в Квинсе, Нью-Йорк (6-3; 7-6; 6-3). 36-летний серб выиграл свой четвертый в истории титул US Open.

Леонардо Ди Каприо на US Open

Леонардо Ди Каприо наблюдал за напряженным матчем в одиночестве. Хоть в последний месяц он часто появлялся на публике с итальянской моделью Витторией Черетти, на теннис он сходил сам.

Он выбрал черную футболку и черную бейсболку, дополнил образ серебряной цепочкой и солнцезащитными очками.

Леонардо Ди Каприо на US Open Фото: Getty Images

Впрочем, на трибунах и без него хватало звезд.

Присутствовали Джастин Тимберлейк, Николь Кидман с мужем Китом Урбаном, Стинг с супругой Труди, модель Эмили Ратаковски и оскароносный актер Мэттью Макконахи, который специально вернулся в Нью-Йорк из Алабамы. На турнире был даже бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. И бывшая американская теннисистка Билли Джин Кинг, которая за свою карьеру (1968-1990) завоевала 39 титулов Большого шлема. Билли Джин в свое время сыграла важную роль в формировании равенства женщин в теннисе. В этом году US Open отмечает 50-летие равной оплаты труда.

Звезды на US Open

Но главным событием турнира стала не только победа Джоковича, но и поцелуй Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе.

Звезда реалити-шоу и звезда фильма "Дюна" начали встречаться еще в апреле этого года, но тщательно скрывали свои отношения, пока на появились вместе на концерте Бейонсе.

На турнире они, как и на концерте, обменивались поцелуями, бурно обсуждали игру и в какой-то момент Кайли погладила Тимоти по голове очень интимным жестом.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как развивались отношения Леонардо Ди Каприо и Виттории Черетти. Они вместе отдыхали на яхте, после сходили на несколько свиданий. А фотографам их удалось заснять на вечеринке в модном клубе на Ибице. Друзья утверждают, что Лео буквально "одурманен" Витторией и готов остепениться.

Виттория Черетти, которая сейчас встречается с Леонардо Ди Каприо, родилась в Италии, начала карьеру модели еще в 14 лет и быстро стала любимицей дизайнеров.