Меган Маркл сравнили с принцессой Дианой

Супруга принца Гарри поразила королевских поклонников простотой во время пребывания среди толпы людей.

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Меган Маркл сравнили с покойной принцессой Дианой. Об этом пишет New York Post.

Герцогиня Сассекская, 42, присоединилась к своему мужу принцу Гарри, 38, в Дюссельдорфе, Германия, на Играх Непокоренных 2023. Однако двух своих детей королевская пара оставила в Калифорнии.

Бывшая американская актриса сидела на трибунах с 38-летним Гарри, приняв участие в большой групповой волне. Она радостно подняла руки вверх вместе с остальной толпой и смеялась вместе с другими фанатами.

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Меган Маркл Фото: Getty Images

Действия Маркл во время мероприятия вызвали радостную реакцию поклонников в социальных сетях. Один пользователь сравнил ее с покойной матерью Гарри, принцессой Дианой: "Не могу перестать читать новости о том, что Меган Маркл участвует в большой групповой волне... народная принцесса!!!!"

Покойная Диана, принцесса Уэльская, была известна как "Народная принцесса" из-за ее особого таланта общаться с некоролевскими лицами. Она трагически погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Маркл прибыла в Европу из Калифорнии во вторник, 12 сентября 2023 года, и встретилась со своим мужем на играх, которые предлагают путь восстановления для раненых военнослужащих и ветеранов.

Принцесса Диана Фото: Getty Images

Напомним, Меган Маркл появилась на Играх Непокоренных в кроссовках Hermes.

Также Фокус писал о встрече принца Гарри и Меган Маркл с украинскими воинами.