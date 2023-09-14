Новолуние в Деве 15 сентября 2023 года: что можно и нельзя делать

Завтра, 15 сентября, состоится Новолуние — начало нового месяца, который знаменует время для планирования и закладывания намерений.

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Период Новолуния может сильно повлиять на эмоциональное состояние, есть риск попасть в сложные и запутанные ситуации, стоит быть осторожнее. Астролог Анжела Перл рассказала, когда наступит Новолуние в сентябре и что нельзя делать во время этой фазы Луны.

Когда наступит Новолуние?

Новолуние в Деве наступит в пятницу, 15 сентября, в 04:39 по киевскому времени. Но влияние этого явления мы можем ощущать за 3 дня до и 3 дня после.

Первое осеннее Новолуние в этом году произойдет в знаке Девы, которая любит порядок и ясность в вещах, мыслях и эмоциях. Соответственно, стоит позаботиться об уборке пространства, а также о духовном очищении. Период Новолуния самый благоприятный для планирования будущего.

Что можно делать во время Новолуния:

планировать ближайшее будущее;

решать финансовые вопросы, раздавать долги;

заниматься творчеством;

заниматься благотворительностью;

физические нагрузки;

заниматься йогой и медитациями;

делать чек ап организма;

заниматься домашними и бытовыми делами.

Что нельзя делать в Новолуние:

начинать новые важные дела (только планировать);

путешествовать, особенно далеко;

делать уколы красоты и пластические операции;

употреблять алкоголь и жирную пищу;

совершать крупные покупки (недвижимость, акции).

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl