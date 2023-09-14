Волонтер, гонщик и модель: принцы и принцессы Европы, о которых вы никогда не слышали

И хоть эти потомки королевских домов очень богаты и ведут обычную жизнь баловней судьбы, они не так известны, как члены королевских семей Великобритании, Монако, или Иордании.

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Большинство европейских стран, возможно, и упразднили свои монархии, но нет недостатка в великих герцогах, принцах, принцессах и других царственных особах, которые до сих пор ведут вполне королевский образ жизни и даже иногда появляются на свадьбах своих более известных королевских "коллег". О самых известных из неизвестных членах королевских семей пишет Daily Mail.

Эрцгерцог Фердинанд фон Габсбург Австрийский

Эрцгерцог Фердинанд фон Габсбург, которому всего 26 лет, уже является опытным автогонщиком.

Эрцгерцог Фердинанд фон Габсбург Австрийский

26-летний эрцгерцог является наследником дома Габсбургов — великой династии, которая когда-то доминировала в Центральной Европе.

Его дедушкой и бабушкой по отцовской линии были Отто фон Габсбург, последний наследный принц Австро-Венгрии, и принцесса Регина Саксен-Майнингенская.

Его неофициально называют Его Императорским и Королевским Высочеством, а также титулом эрцгерцога Австрии и королевского принца Венгрии и Богемии.

Однако следует сказать, что Австрия является республикой, и все королевские титулы были юридически отменены в 1918 году.

Фердинанд стал гонщиком и в настоящее время участвует в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA и европейской серии Ле-Ман.

Эрцгерцог Фердинанд фон Габсбург Австрийский c братьями Джонас

Эрцгерцог регулярно публикует в Instagram фотографии своего экстремального образа жизни, а также фотографии отдыха в горах и серфинга.

Принцесса Талита фон Фюрстенберг

23-летняя светская львица Талита фон Фюрстенберг — старшая дочь дизайнера интерьеров Александры (урожденной Миллер) и ее бывшего мужа принца Александра фон Фюрстенберга.

Ее королевское наследие происходит от ее деда, немецкого аристократа принца Эгона.

Принцесса Талита фон Фюрстенберг со спутником

Александр, в свою очередь, является сыном известного дизайнера Дианы фон Фюрстенберг и ее бывшего мужа, немецкого аристократа принца Эгона фон Фюрстенберга. Принц Эгон был женат на Диане 14 лет.

Дом Фюрстенбергов — старая и влиятельная дворянская семья из той части Священной Римской империи, которая известна как Швабия, территории сегодняшнего Баден-Вюртемберга на юго-западе Германии.

Мать Талии — сестра Мари-Шанталь, наследной принцессы Греции. Обе они – известные сестры Миллер, наследницы миллиардного состояния.

Талита выросла в Лос-Анджелесе, а затем переехала на Восточное побережье в 2017 году, чтобы поступить в Джорджтаунский университет вместе со своим двоюродным братом, принцем Греции Алексиосом.

Принцесса Талита фон Фюрстенберг

Но позже она перевелась в Нью-Йоркский университет, чтобы изучать модный бизнес и маркетинг.

Талита по-прежнему близка со своей королевской кузиной, принцессой Греции Олимпией, и пара часто летает в отпуск вместе.

Падманабх Сингх, махараджа Джайпура

Махараджа Падманабх "Пачо" Сингх, которому всего 25 лет, может похвастаться состоянием в 650 миллионов фунтов стерлингов. Он не европейский правительно, но был коронован как неофициальный махараджа Джайпура в 2011 году и является членом бывшей правящей семьи штата Джайпур в современном Раджастане, Индия, так что вполне заслуживает оказаться в этом списке.

Падманабх Сингх, махараджа Джайпура

Хотя его титул официально не признан законом, поскольку Индия является федеративной парламентской демократической республикой, этот титул по-прежнему пользуется большим уважением.

Его крестный отец — король Чарльз, которого он видит примерно раз в год. Его дедушка подружился с Чарльзом после его первого визита в Индию в 1975 году, разделяя страсть к поло, и королевские семьи остаются друзьями по сей день.

Он также играл в поло вместе с принцами Гарри и Уильямом, которых считает друзьями.

Пачо, который был включен в список самых завидных холостяков по версии Tatler в 2019 году, имеет прочные связи с Великобританией: он учился в школе Милфилд в Сомерсете и играл здесь в поло.

Он изучал гуманитарные науки в Нью-Йоркском университете в Нью-Йорке. С тех пор он также работал моделью для Dolce & Gabbana.

Падманабх Сингх, махараджа Джайпура

В сентябре 2018 года он переехал в Рим, чтобы изучать искусство. Он попал в заголовки газет после того, как стал первым членом королевской семьи, принимавшим гостей на Airbnb в 2019 году.

Люкс "Гудлия" в 300-летнем городском дворце Джайпура, где проживает королевская семья Джайпура, можно арендовать по специальной начальной цене в размере 1000 долларов США за ночь.

Принцесса Виттория Савойская

20-летняя принцесса Виттория Савойская — старшая дочь принца Эммануэля-Филибера Савойского и французской актрисы Клотильды Куро.

Дом Савойи, от которого происходят Эммануэль-Филиберт и Виттория, существует с 1003 года.

Принцесса Виттория Савойская

Но итальянская монархия была упразднена в 1946 году, когда на троне взошел Умберто II из Савойского дома.

Ее дедушка, 84-летний принц Неаполя Витторио Эмануэле, в настоящее время является главным претендентом на престол.

В прошлом году Савойский дом изменил протокол о происхождении, известный как Салический закон, чтобы позволить женщинам владеть этим титулом.

Молодая королевская особа, посещавшая частную школу Diagonale в Париже, говорит, что у нее страсть к искусству и моде.

В свободное время Виттория путешествует между Женевой, Швейцария, и Монте-Карло, где живет ее отец Эмануэле Филиберто, и итальянским фермерским домом, принадлежащим ее семье, в Умбертиде, Умбрия.

Генрих Донатус, потомственный принц Шаумбург-Липпе

29-летний принц Донатус является потомком королевской семьи Шаумбург-Липпе, которая управляла немецким небольшим одноименным государством до отмены монархии в стране после Первой мировой войны.

Свою внешность он взял от своей гламурной матери, принцессы Марией-Луизой Сайн-Витгенштейн-Берлебург, известной как Лилли Виттегенштейн.

Генрих Донатус, потомственный принц Шаумбург-Липпе с матерью

Донатус родился в Ганновере, а затем переехал с матерью в Мюнхен в 2002 году.

Он учился в Королевской военной академии Сандхерст в Беркшире и после ее окончания стал командиром отряда Лейб-гвардии Домашней кавалерии Ее Величества.

По данным благотворительной организации Interhelp German Society for International Aid , Донатус покинул полк в звании младшего лейтенанта в 2016 году.

Генрих Донатус, потомственный принц Шаумбург-Липпе

В марте 2022 года он рассказал, как помогает беженцам на границе Украины и Польши и работает волонтером в некоммерческой организации Interhelp, которая оказывает медицинскую помощь украинцам, прибывшим в Польшу после того, как Россия вторглась в их родную страну.

Принцесса Мафальда Болгарская

29-летняя девушка является известной моделью и часто выходит на подиум.

Принцесса Мафальда Болгарская

Болгарская принцесса Мафальда является дочерью Кирилла, князя Преславского, и внучкой короля Симеона II, также известного как Симеон Саксен-Кобург-Готский, последнего правящего царя Болгарии, затем занимавшего пост премьер-министра.

Ее мать — бывшая муза Валентино Розарио Надаль, которая сейчас работает арт-директором и консультантом. Когда-то она дружила с принцессой Дианой.

Матильду, живущую в Нью-Йорке, называют "лебедем современного общества", она пишет музыку и песни, встречается с богатым ливанцем Марком Абуслейманом.

Беатрис Борромео из Монако

38-летняя Беатрис Борромео — дочь итальянского аристократа дона Карло Фердинандо.

Беатрис Борромео из Монако

Беатрис была названа Tatler самой стильной европейской королевской особой в 2021 году. Она работала политическим журналистом и режиссером-документалистом, прежде чем выйти замуж за 33-летнего Пьера Казираги, сына Каролины, принцессы Ганноверской и внука Грейс Келли.

В день своей свадьбы в 2015 году она надела четыре платья от кутюр : два от Valentino для государственной службы в Монако и два от Armani Privé для религиозной службы на озере Маджоре.

Принц Себастьен Люксембургский

Принц Себастьен Люксембургский — младший сын великого герцога Анри и великой герцогини Марии Терезы.

Принц Себастьен Люксембургский

Принц был приведен к присяге в качестве офицера Люксембургской армии в сентябре 2017 года – но с тех пор Себастьен командует взводом Ирландской гвардии.

По данным сайта королевского двора, 31-летний Себастьен свободно говорит на люксембургском, французском, английском, немецком языках и немного знает испанский.

В 2014 году он прошел стажировку в компании LVMH Watch & Jewellery в Гонконге в 2014 году. И получил степень в области маркетинга и коммуникаций во Францисканском университете Стьюбенвилля в Огайо.

Принц Ахилес-Андреас Греческий

Принц Греции Ахилес-Андреас — сын Марии-Шанталь и Павлоса, наследных принца и принцессы Греции.

Принц Ахилес-Андреас Греческий

Он учился в Нью-Йоркском университете после того, как его семья переехала в Америку, когда он был подростком.

23-летний парень вырос вдали от всеобщего внимания, но сейчас является начинающим актером, появляющимся в американской мыльной опере "Дерзкие и красивые" вместе со своей тетей принцессой Теодорой.

Он третий из пяти детей принцессы Мари-Шанталь и принца Павлоса. Технически Ахилеас носит царское имя только потому, что Греция проголосовала за республику в 1974 году, когда на троне находился его дед Константин.

Принц Альберт фон Турн и Таксис

Принц Альберт возглавляет княжескую династию Турн и Таксис с 1990 года. Он, вероятно, самый богатый член королевской семьи, о котором вы никогда не слышали.

Принц Альберт фон Турн и Таксис

Состояние 40-летнего Альберта, 12-й принц Турн-унд-Таксис оценивают в 1,6 миллиарда долларов.

В 21-летнем возрасте Альберт, получил контроль над семейным состоянием, что включает семейную резиденцию Schloss Emmeram, обширную коллекцию произведений искусства, технологическую компанию и 30 000 гектаров немецких лесов.

Окончив Эдинбургский университет по специальности экономика и теология, Альберт посвятил себя жизни автогонщика и участвует в чемпионате Германии по GT ADAC GT Masters.

Принц Вацлав Лихтенштейнский

Принц Вацлав — сын частного банкира принца Филиппа Лихтенштейнского и племянник правящего принца Ганса-Адама II.

Принц Вацлав Лихтенштейнский, Пиа Гетти, Том Круз и Кэти Холмс Фото: Getty Images

Будучи членом исторического королевского дома с блестящей карьерой в сфере финансов и приглашением на звездные мероприятия, принц Вацлав Лихтенштейнский может многое предложить потенциальному партнеру, но 49-летний мужчина изо всех сил пытается найти "ту самую".

Он никогда не был женат и не имел детей, в отличие от своих столь же лихих братьев Александра и Рудольфа.

Последний раз Вацлав упоминался в заголовках, когда три года встречался с ангелом Victoria's Secret Адрианой Лимой.

Он также встречался с Барбарой Палвин, дружит с Томом Крузом и шведской принцессой Викторией.

Основанный более 300 лет назад Княжеский дом Лихтенштейн дал свое имя крошечному европейскому государству.

Все ныне живущие члены являются потомками ее основателя, принца Иоганна I, которому Наполеон предоставил прием в Рейнскую конфедерацию в 1806 году, что заложило основу суверенитета.

Вопрос суверенитета остается важным для страны, население которой составляет всего 38 137 человек, а расстояние с востока на запад составляет всего 15 миль.

Афонсу, принц Бейры

Афонсу, 27-летний принц Бейры, старший сын и наследник герцога Браганса, является принцем несуществующего португальского престола.

Афонсу, принц Бейры

Он родился в Лиссабоне, но получил образование в частной школе в Англии, а затем вернулся в Португалию, чтобы изучать международные отношения и политологию в Университете Лусиады.

В настоящее время принц живет в Португалии и является почетным командиром Добровольной пожарной бригады Лиссабона.

Виктория де Маричалар и Бурбон

22-летняя Виктория де Маричалар-и-Борбон, названная Tatler новой "IT-девушкой", занимает пятое место в очереди на испанский престол.

Виктория де Маричалар и Бурбон

Она единственная дочь и младший ребенок старшей сестры короля Филиппа Инфанты Елены и ее бывшего мужа Хайме де Маричалара.

Сообщается, что в подростковом возрасте она посещала школу-интернат в Сассексе, а затем поступила в Колледж международных исследований (СНГ) в Мадриде, где изучала деловое администрирование и менеджмент.

Теперь она подумывает о карьере в моде. Ее отец, Хайме де Маричалар, работает консультантом в группе LVMH в Испании и имеет доступ ко всем признанным брендам, таким как Loewe, а также к начинающим дизайнерам, пользующимся успехом в Средиземноморье.

Камилла Готлиб

Камилла Готлиб — внучка Грейс Келли и поэтому, несомненно, ведет гламурный образ жизни.

Камилла Готлиб с князем Альбером и княгиней Шарлен Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Камилла — дочь принцессы Монако Стефании, младшей сестры правящего принца Монако Альбера.

Отец 25-летней девушки — бывший глава службы безопасности ее матери Жан Раймонд Готлиб.

Камилла не входит в линию преемственности, поскольку Стефани и Готлиб так и не поженились. У Стефани также есть еще двое детей, Луи, 29 лет, и Полина, 28 лет, которых она делит со своим первым мужем, телохранителем Даниэлем Дюкре.

В любом случае, Камилла по-прежнему находится в центре внимания: большинство ее постов в социальных сетях показывают, как она отлично проводит время в Монако.

Когда Камилле было три года, Стефани завязала отношения с женатым дрессировщиком слонов Франко Кни. Принцесса вместе со своими тремя детьми в конечном итоге переехала в его цирковой фургон, но в следующем году отношения закончились, и семья вернулась в Монако.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как члены королевской семьи Великобритании провели свои мальчишники и девичники в последние дни перед бракосочетанием.