Джулия Фокс кардинально изменила цвет волос (фото)

Джулия не только была одета по погоде и демонстрировала минимум тела, но и оригинально прорекламировала свою книгу.

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33-летняя итальянская актриса и модель Джулия Фокс неожиданно появилась в Нью-Йорке непривычно одетой. Ее заметили выходящей из студии после очередной фотосессии, и она продемонстрировала весьма скромный по ее меркам ансамбль, пишет Daily Mail.

Джулия надела укороченный бордовый кожаный жакет с вышивкой, черную юбку-шорты из кожи, а завершила ансамбль бежевыми ботильонами. В руках она держала клатч, который был разрисован точно так же, как выглядит обложка книги Фокс "Down The Drain" ("На ветер").

Особенное же внимание привлекли ее волосы. Вместо рыжих волос она появилась с длинным платиновым блондом. Скорее всего, девушка надела парик, однако это никоим образом не испортило ее общий ансамбль.

По мнению стилистов, Джулия смело сочетала оттенки от радикально темного до светлого, в результате получив интересный и уместный осенний образ.

Джулия Фокс сочетала в своем образе контрастные цвета Фото: Getty

Предположение о парике подтверждает и ее пост в соцсети, где еще сутки назад она была рыженькой.

Как видно из Instagram Джулии, она примерила и более короткий парик, тоже белого цвета.

Буквально несколькими днями ранее Фокс приехала на модный показ в куда более легком наряде. Она надела свадебное мини-платье, покрыла голову длинной фатой с отороченным подолом и обула туфли на массивной платформе. Джулия с удовольствием позировала собравшимся на Неделе моды фотографам.

Уже 10 октября на прилавках книжных магазинов появятся мемуары Джулии, где она расскажет "о своем бурном пути к культурному превосходству: о нестабильных отношениях ее родителей, которые разделили ее детство между Италией и Нью-Йорком и заставили ее в основном растить себя самой".

"Властный и жестокий парень, торговец наркотиками, чьи мучения продолжались даже на острове Райкерс; ее собственные поездки в тюрьму и в психиатрическую больницу; ее работа доминатрикс, которая привела к сложной связи с папиком; героиновая зависимость, от которой она избавилась только после смертельной передозировки ее лучшей подруги. Ее собственные почти смертельные передозировки и смерть еще большего количества друзей от наркотиков и самоубийств; эмоционально взрывной, доминирующий в таблоидах роман с фигурой, которую она называет "Художником"; бурный, недолговечный брак и ее испытания как матери-одиночки, стремящейся поддержать своего маленького сына", – говорится в синопсисе книги.

Будет там упомянут и Канье Уэст. Короткий роман с 46-летним рэпером дал Джулии старт к настоящей славе. Девушка не упустила возможности монетизировать свои недолговечные отношения и, в отличие от Бьянки Цензори, не успела так оскандалиться.

Ранее Фокус писал, что Фокс, которая воспитывает маленького сына, вышла на улицу в очень откровенном ансамбле из блях и цепочек, накинув сверху только длинный плащ.