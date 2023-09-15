Тренды осени 2023. Тренчи и плащи - главные единицы одежды сезона

Разбираем, почему пальто из плащевой ткани — главные друзья всех девушек в осенний сезон.

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Как мы знаем, тренч – не просто предмет одежды, это символ стиля, универсальности и вневременной принадлежности моде. Независимо от того, ограничен ваш бюджет или вы хотите инвестировать в дорогую вещь, плащ или тренч — разумный выбор для осеннего сезона.

Эмбер Валетта на показе Michael Kors осень 2023

Его способность адаптироваться к различным модным тенденциям и статус иконы в мире стиля делают его обязательным элементом каждого капсульного гардероба. По материалам citymagazine.

Показ Burberry осень 2023

Модный тренч на осень 2023 — универсальный предмет гардероба

Тренч, который когда-то был предметом военной экипировки, превратился в икону моды и короля женского гардероба, охватывающий все поколения. Имея столетнюю историю, он изящно прошел через различные этапы модных эпох и, наконец, достиг статуса иконы, как ключевой предмет одежды в межсезонье. Предпочитаете ли вы пальто в стиле милитари или современный элегантный дизайн, найдется плащ на любой вкус.

Легендарный бежевый тренч на осень 2023

Показ Burberry осень 2023

Когда вы представляете тренч, скорее всего, он имеет узнаваемый оттенок бежевого цвета. Этот культовый цвет во многом обязан своей популярностью известному модному дому Burberry, который однажды стал его родоначальником. Тренч Burberry стал синонимом вневременной элегантности, а его влияние оставило неизгладимый след у модниц всего мира. Бежевый плащ – это не просто модная вещь: он является символом изысканности и непреходящего стиля.

Тренч 2023 — это основа поп-культуры и модного гардероба знаменитостей

Тренч – это не просто икона моды; это популярный "персонаж" в поп-культуре. Можете ли вы вспомнить всемирно известную знаменитость, которую вы хотя бы раз не видели в бежевом плаще? Этот универсальный предмет одежды также завоевал сердца дизайнеров костюмов, появляясь в бесчисленных фильмах и на телевидении. Благодаря этим запоминающимся сценам и ролям плащ прочно занял свое место в нашем коллективном представлении о стиле.

Показ Burberry осень 2023

Плащ или тренч 2023 — это оптимальный стиль на любой случай жизни

Одной из выдающихся особенностей тренчей и плащей является их адаптивность. Двойная застежка и пояс позволяют создавать разные варианты стиля. Оставьте его расстегнутым, чтобы создать беззаботный, непринужденный образ, излучающий уверенность, или завяжите его на талии, чтобы создать изысканный и комплементарный для себя образ. Этой осенью в моде корпоративный стиль с акцентом на структурированную офисную одежду. Пальто легко дополняют эту тенденцию и придают нотку стиля и изысканности деловому наряду, например, платьям и юбкам-карандашам.

Показ Dior осень 2023

Вечная актуальность тренчей и плащей

Классический крой, нейтральный оттенок, дополняющий большинство цветов осеннего гардероба, и фактор непреходящего шика делают тонкое пальто незаменимой частью гардероба. Он легко адаптируется к разным стилям, фигурам, полу и возрасту, что делает его популярным среди стилистов и экспертов моды.

Показ Dior осень 2023

В то время как современные версии тренчей предлагают самые разные фасоны: от укороченных фасонов до классических юбок, пальто средней длины остается самым безопасным и универсальным выбором для создания идеального осеннего образа.

Показ Max Mara осень 2023

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