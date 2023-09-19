Умер известный южнокорейский актер Пен Хибон, звезда фильмов оскароносного Пон Чжун Хо

81-летний актер стал невероятно популярен после того, как стал сотрудничать с Пон Чжун Хо, снявшим "Сквозь снег", "Окча" и "Паразитов".

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Пен Хибон, звезда фильмов оскароносного режиссера Пон Чжун Хо, умер в 81 год после долгой болезни. Актер страдал от рака поджелудочной железы. Об этом пишет Daily Mail.

В понедельник семья звезды подтвердила новость о том, что он скончался от редкой формы рака, в заявлении местному новостному агентству Yonhap News Agency.

Хи Бон (или Хибон) наиболее известен своим сотрудничеством с Чжун Хо, он снимался в его фильмах "Окча" (2017), "Воспоминания об убийстве" (2003), "Вторжение динозавра" (2006).

Пен Хибон - крайний слева - на Каннском кинофестивале Фото: Getty Images

В 2000 году Хи Бон сыграл запоминающуюся роль второго плана в режиссерском дебюте Чжун Хо "Лающие собаки никогда не кусают", и эта роль вернула его в когорту успешных звезд.

"Вторжение динозавра" стал самым кассовым корейским фильмом всех времен, а Хи Бон получил высокую оценку за свою игру.

В нем он изобразил волевого патриарха семьи "неудачников", и его игра принесла ему многочисленные награды, включая награду за лучшую мужскую роль второго плана на Азиатско-Тихоокеанском кинофестивале и премии Blue Dragon Film Awards.

В 2020 году он был удостоен Ордена "За заслуги перед культурой", который считается вторым по значимости орденом Южной Кореи в области культуры.

Хи Бон родился на юге Кореи в 1924 году. Он начал свою карьеру в качестве театрального актера, а затем начал сниматься на телевидении. Однако именно сотрудничество с Пон Чжун Хо принесло ему всемирную известность. Так, в фильме "Окча" он снимался такими мегазвездами, как Тильда Суинтон, Джанкарло Эспозито, Лили Коллинз и Джейк Джилленхол.

Трейлер "Окча"

Его последней работой стала роль в корейском драматическом сериале "Мой адвокат, мистер Чо 2: Преступление и наказание" в 2019 году.

Напомним, Пон Чжун Хо стал триумфатором церемонии "Оскар" в 2020 году. Его фильм "Паразиты" получил сразу четыре статуэтки в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший иностранный фильм".