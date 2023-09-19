Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Умер известный южнокорейский актер Пен Хибон, звезда фильмов оскароносного Пон Чжун Хо

Пен Хибон, южнокорейский актер, окча, пон чжун хо
Фото: Getty Images | Пен Хибон - крайний слева - на Каннском кинофестивале

81-летний актер стал невероятно популярен после того, как стал сотрудничать с Пон Чжун Хо, снявшим "Сквозь снег", "Окча" и "Паразитов".

Related video

Пен Хибон, звезда фильмов оскароносного режиссера Пон Чжун Хо, умер в 81 год после долгой болезни. Актер страдал от рака поджелудочной железы. Об этом пишет Daily Mail.

В понедельник семья звезды подтвердила новость о том, что он скончался от редкой формы рака, в заявлении местному новостному агентству Yonhap News Agency.

Хи Бон (или Хибон) наиболее известен своим сотрудничеством с Чжун Хо, он снимался в его фильмах "Окча" (2017), "Воспоминания об убийстве" (2003), "Вторжение динозавра" (2006).

Пен Хибон, южнокорейский актер, окча, пон чжун хо Fullscreen
Пен Хибон - крайний слева - на Каннском кинофестивале
Фото: Getty Images

В 2000 году Хи Бон сыграл запоминающуюся роль второго плана в режиссерском дебюте Чжун Хо "Лающие собаки никогда не кусают", и эта роль вернула его в когорту успешных звезд.

"Вторжение динозавра" стал самым кассовым корейским фильмом всех времен, а Хи Бон получил высокую оценку за свою игру.

В нем он изобразил волевого патриарха семьи "неудачников", и его игра принесла ему многочисленные награды, включая награду за лучшую мужскую роль второго плана на Азиатско-Тихоокеанском кинофестивале и премии Blue Dragon Film Awards.

В 2020 году он был удостоен Ордена "За заслуги перед культурой", который считается вторым по значимости орденом Южной Кореи в области культуры.

Хи Бон родился на юге Кореи в 1924 году. Он начал свою карьеру в качестве театрального актера, а затем начал сниматься на телевидении. Однако именно сотрудничество с Пон Чжун Хо принесло ему всемирную известность. Так, в фильме "Окча" он снимался такими мегазвездами, как Тильда Суинтон, Джанкарло Эспозито, Лили Коллинз и Джейк Джилленхол.

Трейлер "Окча"

Его последней работой стала роль в корейском драматическом сериале "Мой адвокат, мистер Чо 2: Преступление и наказание" в 2019 году.

Напомним, Пон Чжун Хо стал триумфатором церемонии "Оскар" в 2020 году. Его фильм "Паразиты" получил сразу четыре статуэтки в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший иностранный фильм".