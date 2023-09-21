"Хочу видеть морщинки": Ариана Гранде отказалась от наполнителя для губ и ботокса

Актриса Ариана Гранде рассказала, что раньше создавала свой красивый образ более пышной прической и толстой подводкой для глаз.

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Американская актриса и певица Ариана Гранде рассказала, что в последние годы она взяла перерыв в использовании наполнителей для губ и инъекций ботокса. Комментарии Гранде прозвучали во время видео , снятого для Vogue о ее секретах красоты.

Певица и актриса ранее не сообщала, что проходила какие-либо косметические процедуры. Выросшая в центре внимания и, таким образом, с юных лет столкнувшаяся с повышенным вниманием к своей внешности, она сказала: "Очень трудно понять, что стоит делать, а что нет".

Гранде, которой сейчас 30 лет, объяснила, что она часто создавала свой красивый образ более пышной прической или толстой подводкой для глаз "в качестве маскировки или чего-то, за чем можно спрятаться", но с возрастом она изменила свое мнение об эталонах красоты. Сейчас она думает о "самовыражении и подчеркивании того, что есть".

Также звезда рассказала о косметических процедурах, которые проходила: "За эти годы у меня была тонна наполнителей для губ и ботокса. Я остановилась в 2018 году".

"Я хочу увидеть мои заслуженные морщинки… Я надеюсь, что морщины на моей улыбки будут становиться все глубже и глубже, и я смеюсь все больше и больше. Старение может быть такой прекрасной вещью".

Ариана Гранде рассказала, что она не обязательно навсегда отказалась от инъекций и операций. "Могу ли я сделать подтяжку лица через 10 лет? Я могла бы, да", — сказала она со смехом.

Хотя распространенность инъекций и других методов лечения среди знаменитостей в Голливуде ни для кого не является секретом, звезды редко открыто рассказывают о том, как они изменили свою внешность — даже с помощью менее инвазивных и более широко распространенных косметических процедур.

Напомним, 18 июля Фокус писал, что Ариана Гранде разводится после двух лет брака. Американская певица и агент по продаже элитной недвижимости поженились на частной церемонии в мае 2021.