Илона Гвоздева показала упражнения для идеального пресса (видео)

По словам танцовщицы, она хочет собственным примером, упорным трудом и настойчивостью мотивировать других людей становиться лучше.

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35-летняя украинская танцовщица, победительница шоу "Танцы со звездами 2018" Илона Гвоздева может похвастаться фигурой, которой позавидуют 17-летние девушки. У звезды двое детей, однако ее тело все такое же стройное и подкачанное, как и до их появления. Все дело – в физических нагрузках и правильном образе жизни. На своей странице в Instagram Илона опубликовала видео, где показала комплекс упражнений для пресса, которые обеспечивают ей подтянутый и рельефный живот.

В кадре Гвоздева – в стильном красном спортивном комплекте, состоящем из топа и лосин.

"Чтобы быть примером для других, будь примером для себя! Недавно в университете со мной произошла забавная история! На входе охранник спутал меня со студентами, и, знаете ли, глубоко в душе, мне стало очень приятно и немного смешно от этой ситуации. Когда я давала студентам класс, я кайфовала от процесса и пыталась выглядеть среди них естественно и одновременно хотела собственным примером, упорным трудом и настойчивостью мотивировать их последовать моему примеру и стать еще лучше! Моя профессия всегда требует быть в форме! Это мое лицо, и только ежедневный труд над своим телом и мыслями можете гарантировать как мне, так и каждому из вас, желаемый результат", – отметила она в подписи к видео.

Ранее Фокус писал о том, что Илона рассказала подписчикам о своих планах увеличить грудь. По ее словам, сделать єто она хочет не в угоду моде, а чтобі почувствовать себя более женственной.