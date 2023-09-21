Сапфировое колье и старинная брошь: история украшений, которые королева Камилла показала во Франции

Король Чарльз и его супруга отлично проводят время в Париже, а Камилла демонстрирует безупречный стиль и драгоценности из королевской шкатулке.

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В свой первый день во Франции король Чарльз и Камилла посетили государственный банкет, который устроили для них Эмманюэль и Брижит Макрон. На прием в Версале было приглашено 160 гостей, а Камилла блистала в эффектном дизайнерском платье и любимом колье покойной королевы Елизаветы. Во второй день она надела менее эффектное украшение, но обладающее такой же сентиментальной историей. Об этом пишет Daily Mail.

На приеме в Версале Камилла появилась в ожерелье из сапфиров и бриллиантов. Оно ранее принадлежало королеве Елизавете II.

Лилибет получила его в подарок от отца, короля Георга VI, в 1947 году на свадьбу с принцем Филиппом.

В комплекте к нему шли серьги, но не те, которые выбрала для приема Камилла. Она, к слову, носит клипсы. В интервью, которое она дала британскому Vogue летом прошлого года в честь своего 75-летия, она рассказывала, что внуки пытаются уговорить ее проколоть уши, но она пока колеблется и "не собирается преподносить себе такой подарок".

Королева Камилла и король Чарльз на приеме в Версале Фото: Getty Images

Колье было у королевы Елизаветы любимым. Она часто его носила и заказала к нему браслет и кольцо с сапфирами. Последнее, кстати, нетипично для королевы. Она не любила привлекать внимание к своим рукам и редко носила кольца.

И теперь ожерелье, видимо, стало любимым и у Камиллы, она уже дважды надевала его на торжественные приемы в Лондоне.

Ранее королева Камилла уже надевала сапфировое колье Фото: Getty

А на следующий день Камилла и первая леди Франции Брижит Макрон много времени провели вместе.

Они посетили Французскую национальную библиотеку, собор Нотр-Дам, сыграли в настольный теннис, а затем отправились в офис Chanel. Дамы посетили кампус 19M, основанный французским домом моды класса люкс, в Париже, поговорили с генеральным директором Chanel Линой Нэйр, и Камилла опробовала ткацкий станок.

Королева Камилла и Брижит Макрон

76-летняя королева надела приталенное расклешенное пальто Fiona Clare поверх шифонового платья с черно-белым узором, а на ее груди красовался многозначительный аксессуар.

Брошь с хрусталем, принадлежавшая королеве-матери Фото: Getty Images

Камилла надела свою любимую хрустальную брошь в стиле ар-деко, которая когда-то принадлежала королеве-матери, Елизавете Боуз-Лайон.

Этот аксессуар, предположительно изготовленный ювелирным домом Картье, жена Георга VI часто носила на полях шляп. Он украшен темно-синим горным хрусталем.

Вполне вероятно, что королева-мать и ее муж — тогда герцог и герцогиня Йоркские — приобрели потрясающую драгоценность незадолго до своего турне по Австралии в 1927 году.

Это винтажное украшение ей подарила королева Елизавета в день свадьбы с королем Чарльзом в 2005 году.

Выбор броши королевой Камиллой неудивителен, поскольку с тех пор, как она стала королевой, она надевала этот сверкающий аксессуар на несколько важных выступлений.

Напомним, на приеме в Версале было 160 гостей, а столы накрыли в Зеркальном зале. Мероприятие посетили французские и английские звезды: Кароль Буке, Шарлотта Гейнсбур, Хью Грант и Мик Джаггер.