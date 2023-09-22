Секреты красоты от королевы Камиллы: макияж собственными руками и хороший парикмахер

Оказалось, что супруга короля Чарльза не пользуется услугами визажистов и, несмотря на это, выглядит потрясающе.

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76-летняя королева Камилла во время своего визита в Париж поразила своим сияющим видом. Особенно модные критики хвалили ее образ во время государственного банкета в Версале, который для нее и для Чарльза устроил Эмманюэль Макрон. Они отметили и сдержанно роскошное платье, и сапфировое колье и безупречный макияж и прическу, гадая, кто делает Камилле макияж. Но ответ их удивил, об этом пишет Daily Mail.

Королева Камилла делает себе макияж самостоятельно, сообщил источник. 76-летняя королевская особа не только не наняла команду стилистов с момента вступления на престол ее мужа короля Чарльза в прошлом году, но и научилась нескольким приемам красоты.

Королева Камилла и король Чарльз во Франции Фото: Getty Images

И хотя Камилла действительно пользовалась услугами визажиста Джулии Биддлкомб на своей свадьбе с Чарльзом в 2005 году и на их первых крупных королевских турах и мероприятиях, сейчас Камилла достаточно уверена в себе, чтобы создавать свои собственные образы для крупных публичных мероприятий.

"Ее Величество сама делает весь макияж", — подтвердил источник в Париже.

А другой инсайдер добавил: "Как и многие женщины, она с годами разработала то, что подходит ее увядающей коже. И да, я согласен, что она выглядит лучше, чем когда-либо. Она просто сияет. И это нелегко перед таким количеством камер".

Хотя она никогда не относилась к себе слишком серьезно, Камилла на протяжении многих лет тщательно подбирала, как лучше всего позировать фотографам, которые постоянно следят за ней.

Королева Камилла и король Чарльз Фото: Getty Images

Вокруг нее была команда во главе с ее талантливым и давним костюмером Жаки Микин, которая также работала на покойную королеву-мать и сотрудничала с королевой в разработке элегантного и непринужденного стиля.

Микин также обладает талантом замечать привлекательные вещи, такие как комбинезон Камиллы от Анны Валентайн, а также платье и накидка от Dior, которые она носила на французском государственном банкете в среду в Версальском дворце.

Камилла и ее комбинезон Фото: Getty Images

Помимо давних дизайнеров, таких как Анна Валентайн и Брюс Олдфилд, Микин и Камилла также нашли нового фаворита в лице Фионы Клэр из лондонского дома высокой моды, который отличается классическим и лаконичным дизайном.

А вот свою прическу Камилла уже более 30 лет доверяет парикмахеру Джо Хансфорда из MBE — одному из лучших колористов в Великобритании.

Именно он добавил к цвету ее волос медовый оттенок, но это была идея самой Камиллы.

В последние годы индустрия красоты и макияжа стала быстрее охватывать женщин старшего возраста, даже придумали термин "красота в менопаузе".

Но, как показала на этой неделе королева Камилла, нет альтернативы тому, чтобы просто экспериментировать с собственным стилем.

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