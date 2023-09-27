Трусы на колготки: как мировые звезды моды обыграли самый странный тренд 2023 года

Отказ от штанов и юбок в пользу трусов удивил многих скептиков.

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Модные тренды меняются от сезона к сезону, из года в год, и иногда дизайнеры выдают на-гора образы, которые, мягко говоря, вызывают недоумение, но не обратить на них внимания нельзя. Последний пример – носить трусы поверх колготок вместо брюк или юбки.

О том, что трусы с колготками станут модными, еще осенью прошлого года дали понять такие бренды как Del Core, Coperni, Aniye Records, Alessandra Rich, Victoria Beckham и Bottega Veneta, которые предложили свои варианты ансамблей без брюк, будь то модели с босыми ногами в украшенном нижнем белье или гладкие трусы в сочетании с колготками. Достаточно сказать, что этот стиль создавался месяцами, но его уже "выгуляли" Кендалл и Кайли Дженнер, Тесса Томпсон, Белла Хадид и многие другие. Их появление в таких смелых образах вызвало повышенный интерес публики и яркие заголовки в СМИ.

Эмма Корин

27-летняя британская актриса Эмма Корин на фотоколле MiuMiu Women's Tales во время 80-го Венецианского кинофестиваля представила эксцентричный стиль в образе из коллекции Miu Miu осень/зима 2023-2024. Она надела зеленый кардиган на пуговицах в сочетании с парой трикотажного нижнего белья. К ансамблю Эмма подобрала прозрачные черные колготки, коричневые ботинки на шнуровке, небольшую черную дизайнерскую сумку и круглые солнцезащитные очки.

Джулия Фокс

33-летняя звезда модного эпатажа Джулия Фокс всегда в авангарде трендов, решила и вовсе обойтись без колготок. Модель появилась на улице, надев белый укороченный топ с надписью "высококлассный белый мусор", коричневый жакет, белые шлепки, отделанные пухом, и мужские трусы Diesel. Образ завершала сумочка, отделанная зеленым пухом, солнцезащитные очки и золотые серьги. Не дизайнерски, но тоже трусы.

Джулия Фокс решила обойтись без колготок Фото: Getty

Кайли Дженнер

Одна из самых ярких представительниц телесемейства Кардашьян-Дженнер Кайли задала упомянутый тренд еще в прошлом году, появившись в сентябре на Неделе моды в Париже. Основательница Kylie Cosmetics выбрала нижнее белье, сочетая белые трусы с черными коглготками, белой майкой и длинным пальто. Образ завершали большие солнцезащитные очки и черные туфли.

"Нет штанов – нет проблем" – подписала снимок Кайли.

Белла Хадид

Отличилась и американская супермодель Белла Хадид. В один из дней ее заметили на Манхэттене, когда она шла по улице в мотоциклетной куртке уггах на платформах, белой футболке и обычных белых трусах. Колготки она не надевала, ограничившись белыми носками.

Кендал Дженнер

Образ Кендал Дженнер, которая вышла на улицу, собрав аутфит из свитера, колготок, трусов и туфлей, стал одним из самых смелых и обсуждаемых. К ансамблю она подобрала черные очки и сумку.

Предлагаем посмотреть еще несколько вариантов ансамблей в стиле "без штанов".

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