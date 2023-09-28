Покрова Пресвятой Богородицы и Дмитриевская родительская суббота: новый церковный календарь на октябрь 2023 года
Новые даты церковных праздников в октябре 2023 после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь.
Календарь церковных праздников на октябрь 2023 года:
Так как с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, то теперь все непереходящие праздники украинские православные верующие теперь отмечают на 13 дней раньше:
1 октября — Покрова Пресвятой Богородицы.
2 октября — священномученика Киприана, мученицы Иуcтины и мученика Феоктиста.
3 октября — священномучеников Дионисия Ареопагита, eпископа Афинского, Рустика пресвитерa и Елевферия диакона.
4 октября — священномученика Иерофея, епископа Афинского.
5 октября — преподобной Харитины, княгини Литовской.
6 октября — апостола Фомы.
7 октября — мучеников Сергия и Вакха.
8 октября — преподобной Пелагии.
9 октября — апостола Иакова Алфеева.
10 октября — мучеников Евлампия и Евлампии.
11 октября — апостола от 70-ти Филиппа, Феофана исповедника, епископа Никейского.
12 октября — мучеников Прова, Тараха и Андроника Аназарвских.
13 октября — Иверской иконы Божией Матери.
14 октября — великомученицы Параскевы Сербской.
15 октября — преподобного Евфимия Солунского, а также мученика Лукиана, пресвитера Антиохийского.
16 октября — мученика Лонгина сотника.
17 октября — пророка Осии, день Космы и Дамиана, преподобномученика Андрея Критского.
18 октября — апостола и евангелиста Луки.
19 октября — пророка Иоиля, мученика Уара и с ним семи учителей христианских.
20 октября — великомученика Артемия Антиохийского.
21 октября — святых Илариона Великого и перенесение мощей святителя Илариона, епископа Меглинского; Дмитриевская родительская суббота.
22 октября — равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца; Семи Ефесских отроков.
23 октября — апостола Иакова, брата Господня.
24 октября — мученика Арефа и с ним 4299 мучеников; преподобных Арефы, Сисоя и Феофила, затворников Печерских; Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".
25 октября — мучеников Маркиана и Мартирия.
26 октября — великомученика Димитрия Солунского.
27 октября — преподобного Нестора Летописца Печерского.
28 октября — великомученицы Параскевы Иконийской, нареченной Пятницы.
29 октября — преподобномученицы Анастасии Римляныни.
30 октября — священномученика Зиновия, епископа Егейского и сестры его Зиновии.
31 октября — преподобных Спиридона и Никодима Печерских.