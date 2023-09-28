Покрова Пресвятой Богородицы и Дмитриевская родительская суббота: новый церковный календарь на октябрь 2023 года

Новые даты церковных праздников в октябре 2023 после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь.

Related video

Календарь церковных праздников на октябрь 2023 года:

Так как с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, то теперь все непереходящие праздники украинские православные верующие теперь отмечают на 13 дней раньше:

1 октября — Покрова Пресвятой Богородицы.

2 октября — священномученика Киприана, мученицы Иуcтины и мученика Феоктиста.

3 октября — священномучеников Дионисия Ареопагита, eпископа Афинского, Рустика пресвитерa и Елевферия диакона.

4 октября — священномученика Иерофея, епископа Афинского.

5 октября — преподобной Харитины, княгини Литовской.

6 октября — апостола Фомы.

7 октября — мучеников Сергия и Вакха.

8 октября — преподобной Пелагии.

9 октября — апостола Иакова Алфеева.

10 октября — мучеников Евлампия и Евлампии.

11 октября — апостола от 70-ти Филиппа, Феофана исповедника, епископа Никейского.

12 октября — мучеников Прова, Тараха и Андроника Аназарвских.

13 октября — Иверской иконы Божией Матери.

14 октября — великомученицы Параскевы Сербской.

15 октября — преподобного Евфимия Солунского, а также мученика Лукиана, пресвитера Антиохийского.

16 октября — мученика Лонгина сотника.

17 октября — пророка Осии, день Космы и Дамиана, преподобномученика Андрея Критского.

18 октября — апостола и евангелиста Луки.

19 октября — пророка Иоиля, мученика Уара и с ним семи учителей христианских.

20 октября — великомученика Артемия Антиохийского.

21 октября — святых Илариона Великого и перенесение мощей святителя Илариона, епископа Меглинского; Дмитриевская родительская суббота.

22 октября — равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца; Семи Ефесских отроков.

23 октября — апостола Иакова, брата Господня.

24 октября — мученика Арефа и с ним 4299 мучеников; преподобных Арефы, Сисоя и Феофила, затворников Печерских; Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".

25 октября — мучеников Маркиана и Мартирия.

26 октября — великомученика Димитрия Солунского.

27 октября — преподобного Нестора Летописца Печерского.

28 октября — великомученицы Параскевы Иконийской, нареченной Пятницы.

29 октября — преподобномученицы Анастасии Римляныни.

30 октября — священномученика Зиновия, епископа Егейского и сестры его Зиновии.

31 октября — преподобных Спиридона и Никодима Печерских.