Естественная красота: Памела Андерсон в костюме унисекс и без макияжа появилась на публике

Актриса решила не прятать возрастные изменения под шаром косметики и пропагандирует принятие себя.

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56-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон – из тех женщин, которые могут позволить себе смелые модные эксперименты и честность на публике. Белокурая знаменитость посетила показ The Row на Неделе моды в Париже, появившись практически без макияжа и продемонстрировав андрогинный тренд в моде, сообщает Daily Mail.

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Памела Андерсон сменила каблуки на резиновые сапоги и показала результаты своего труда

Памела надела черный брючный костюм-тройку в размере оверсайз. Под жилеткой виднелась белая рубашка, застегнутая на все пуговицы.

Она завершила образ остроносыми черными туфлями на каблуках и черной кожаной сумкой, а также взяла с собой фотокамеру.

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Памела Андерсон продвигает андрогинный стиль в массы Фото: Getty

Что касается визажа, то, как уже говорилось выше, ее лицо было практически чистым, кроме легкого блеска на губах. Волосы звезда оставила распущенными, зачесав их на пробор.

Черно-белый ансамбль Андерсон разбавил только ярко-красный маникюр.

Звезда пребывала в отличном настроении, позировала фотографам и много улыбалась.

Ранее она признавалась, что красит себе волосы самостоятельно, а ее естественная красота "все еще требует двух часов перед зеркалом", однако отказываться от этого Пэм не собирается. Две недели назад она также была без макияжа на показе Proenza Schouler на Неделе моды в Нью-Йорке.

Ранее Фокус писал, что Памела Андерсон стала лицом новой рекламы искусственных бриллиантов Pandora.