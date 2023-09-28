Венсан Кассель перестал скрывать роман с абсолютной копией Тины Кунаки

Разница в возрасте между актером и его новой возлюбленной – 29 лет.

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56-летний французский актер, который неожидано для всех еще весной расстался со своей женой, 26-летней моделью Тиной Кунаки, родившей ему дочь, замечен с новой возлюбленной на пляже на юге Рио-де-Жанейро, сообщает Italy24.

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Речь идет о 27-летней австралийской модели бразильского происхождения Наре Баптисте, к которой актер неровно дышит, судя по его комментариям в ее Instagram. Папарацци сфотографировали новоиспеченную пару, когда те купались, обнимаясь и целуясь в воде. Причем и девушка, и возрастной кавалер выглядели очень счастливыми.

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Что касается Тины, то Кассель официально не подтвердил развод. Еще в марте прошлого года в интервью Vanity Fair актер заявил, что готов завести с женой еще одного ребенка после Амазони (младшей сестры Дэвы и Леони, дочерей, рожденных от отношений Касселя и Моники Беллуччи). Однако в этом году с его страницы в соцсети исчезли все фото с Тиной, а газеты наперебой начали писать о "моменте глубокого кризиса" и расставании после четырех лет брака.

Новую девушку Касселя уже окрестили двойником Кунаки, поскольку она невероятно похожа на свою предшественницу. Нара родилась в Бразилии и какое-то время жила в Австралии, где начала свою модельную карьеру, участвуя в конкурсе "Мисс Вселенная", представляя страну. Девушка вошла в 15 самых красивых участниц, но в 10-ку уже не попала. Ее тайная мечта – стать актрисой.

Ранее Фокус писал, чо Кассель уже намекал на новые отношения.