71-летняя актриса Изабелла Росселлини появилась на обложке Vogue и дала откровенное интервью

Эта обложка Vogue стала для легендарной актрисы 38-й по счету.

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Изабелла Росселлини в 38-й раз появилась на обложке Vogue. Когда она фотографировалась для первой – ей было 27 лет, сейчас –71 год. Актриса поблагодарила за то, что ее морщины не ретушировали и рассказала о славе и о том, каково было расти в семье знаменитостей: шведской актрисы Ингрид Бергман и итальянского кинорежиссера Роберто Росселлини.

Как только она родилась, она уже была звездой. Она была моделью и актрисой, вышла замуж за Мартина Скорсезе, а среди ее бойфрендов были Дэвид Линч и Гэри Олдмен.

Изабелла Росселлини на обложке Vogue

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Она является автором выдающейся серии короткометражных фильмов, и ее театральные представления вызывают восхищение. Сейчас она много времени проводит на своей ферме в США, где выращивает экологические продукты.

Говоря о своей матери, Изабелла, у которой есть сестра-близнец Изотта-Ингрид, вспоминает, что ее родители были главными героями любовной истории, вызвавшей глобальный скандал и напечатанной во всех светских журналах.

Фильмы родителей она не смотрела, зато влюбилась в кино, когда увидела диснеевский "101 далматинец" (1961). "Мне было девять лет, и уже тогда я любила животных. Я смотрела его дважды подряд. Я была очарована", — вспоминает Изабелла.

Изабелла Росселлини для Vogue

"А когда вы впервые посмотрели фильм с участием вашей матери?", — спрашивает журналист.

"Я вообще-то помню, как впервые была шокирована: это произошло с Жанной д'Арк Виктора Флеминга (1948). Она была главной героиней, в нее попала стрела, а затем она сгорела… Когда мы увидели эту сцену, то расплакались. Нас забрали из кинотеатра. Маме, которой не было с нами, пришлось бежать домой и показывать, что она жива. Я до сих пор помню тот ужас, который испытала в том зале", — отвечает Изабелла.

Родителей часто не было рядом, но если возникала серьезная проблема – они сразу прилетали домой. Изабелла родилась с деформацией позвоночника, выраженным сколиозом.

"У меня были серьезные операции, и тогда мои родители перестали работать, чтобы быть со мной. Я всегда знал, что могу на них рассчитывать", — вспоминает актриса. Она не сразу выбрала карьеру актрисы, потому что боялась сравнения с матерью.

Изабелла Росселлини для Vogue

"Мне хотелось изучать животных. Еще мне нравилась мода. В семье моя двоюродная сестра Фиорелла Мариани и первая жена моего отца Марселла де Марчис, с которой я была очень близка, были художниками по костюмам. Я сказала себе: "Я тоже буду художником по костюмам!". Поэтому я поступила в Академию костюма и моды в Риме. Я начинала как ассистент Марселлы и в то же время получала предложения от телевидения", — говорит Изабелла.

Моделью она тоже стала случайно.

"У меня был флирт с совсем молодым Фабрицио Ферри, менеджером которого был тот же агент, что и легендарного фотографа Брюса Вебера: он увидел меня и предложил мне позировать для съемки для Vogue Italia. Алекс Либерман – тогдашний редакционный директор Condé Nast – увидел фотографии и сказал: "Отправьте их Аведону". В 1982 году у меня было четыре обложки американского Vogue, три из которых были подряд, совершенно исключительный факт, который привел к моему контракту с Lancôme. Я вошла в мир моды через парадную дверь. Мне было 27 лет, я была уже стар для того мира, но выглядела гораздо моложе!", — шутит Росселлини.

На новую обложку Изабеллу фотографировал Чжун Линь. И она называет съемку особенной.

Изабелла Росселлини для Vogue

"Образы Чжун Линя отличаются поэтичностью, изысканностью и элегантностью. Именно этого я требую от моды. Мне нужны советы о том, как быть элегантной и утонченной. Я считаю, что выглядеть моложе своего возраста очень унизительно, и в любом случае это проигрышная битва. Я попросила Vogue Italia не ретушировать фотографии. Мне любопытно увидеть реакцию читателей. Некоторые из них будут положительными, некоторые отрицательными. Может быть! Я не могу передать вам эмоции, когда 10 лет назад первая женщина-директор крупного косметического бренда Франсуаза Леманн попросила меня вернуться к рекламе Lancôme. Меня выгнали в 40 лет, после более чем 14 лет работы, потому что я была "слишком стара", чтобы быть красивой. Как повезло, что мы, женщины, смогли прожить так долго и стать свидетелями великой социальной эволюции!", — говорит актриса.

Напомним, образ Изабеллы Росселлини из фильма "Смерть ей к лицу" стал культовым. Его даже примерила на Хэллоуин Рита Ора.