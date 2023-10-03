Тиары и бальные наряды: стало известно о дресс-коде на совершеннолетии наследника датского престола

Принц Датский Кристиан отпразднует свой 18-й день рождения 15 октября, и вечеринка обещает быть шикарной.

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Раскрыт роскошный дресс-код для гостей принца Кристиана, наследника престола Дании, на гала-вечере в честь его 18-летия. Кристиан — старший ребенок кронпринцессы Марии и кронпринца Фредерика. Ранее стало известно, что свое совершеннолетие принц отпразднует невероятно пышно, а на вечеринку во дворце уже приглашены юные принцы и принцессы со всего мира. Об этом пишет

Октябрь стал знаковым месяцем для кронпринцессы Мэри и кронпринца Дании Фредерика. Старший ребенок пары, принц Кристиан , отметит свое 18-летие 15 октября гала-ужином во дворце Кристиансборг в Копенгагене.

Королева Маргрете с семьей своего старшего сына Фредерика Фото: Instagram detdanskekongehus

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Среди гостей будут представители молодежных организаций страны и восходящие звезды, а также члены иностранных королевских семей.

Приглашения были разосланы датским королевским дворцом, который диктует роскошный дресс-код.

На снимке, опубликованном Gert's Royals на X, платформе, ранее известной как Twitter, в приглашении намекают на диадемы для всех присутствующих дам из королевских семей.

"Можно носить Galla B (B означает бальное платье) / Униформу / Белый галстук / Украшения для мантий (Почести) и диадемы", — сказано в приглашении.

Бабушка принца Кристиана, королева Маргрете, которая будет принимать гостей, и его мать, кронпринцесса Мэри, обладают прекрасной коллекцией драгоценностей.

Родители принца Кристиана в парадных нарядах Фото: Instagram detdanskekongehus

Однако сестры Кристиана, 16-летняя принцесса Изабелла и 12-летняя принцесса Жозефина, вряд ли будут носить тиары, пока им не исполнится 18 лет.

Наследный принц Норвегии Хокон и его 19-летняя дочь принцесса Ингрид Александра уже подтвердили свое участие в гала-ужине вместе с наследной принцессой Швеции Викторией , принцем Даниэлем и их 11-летней дочерью принцессой Эстель.

Среди других членов королевской семьи, которые могут присутствовать на ужине, вероятно будут король Нидерландов Виллем Александр и королева Максима , а также их две старшие дочери, принцесса Катарина-Амалия , 19 лет, и принцесса Алексия, 18 лет.

Король Филипп, королева Матильда и 21-летняя принцесса Бельгии Елизавета также могут быть среди королевских гостей.

Утром в свой 18-й день рождения Кристиан появится на балконе дворца Фредерика VIII вместе со своей семьей и королевой Маргрете.

Принц Кристиан Датский Фото: Instagram detdanskekongehus

И еще одна веха: как будущий король Кристиан примет участие в заседании Государственного совета, на котором он сделает так называемое торжественное заявление о том, что он будет соблюдать Конституцию.

Также на вечеринке скорей всего будут принцесса Мария Кьяра де Бурбон-Сицилийская и ее сестра. Кьяра, по слухам, встречается с принцем, хоть и утверждает, что они только друзья.