78-летняя Хелен Миррен вышла на подиум в сверкающем платье

Актриса сияла в буквальном смысле этого слова.

Related video

Оскароносная британская актриса Хелен Миррен в свои 78 лет продолжает вести активную жизнь, и речь не только о закулисье. Она активно снимается в кино, украшает страницы мировых изданий и выходит на подиумы. В частности, возрастная знаменитость стала звездой мероприятия "Walk Your Worth" и показа французского косметического бренда L'Oreal, послом которого она является, на неделе моды в Париже, пишет Daily Mail.

Важно

Хелен Миррен сфотографировалась для журнала в пальто за $39 тысяч (фото)

Хелен надела серебряное платье с пайетками и эффектными рукавами, которые тянулись за ней. Ее седые волосы были начесаны и образовывали на голове настоящее облако.

Как известно, в последние годы Миррен решила отказаться от краски для волос и вернуться к своему естественному цвету.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Хелен Миррен принципиально не закрашивает седину Фото: Getty Images

На подиуме к ней присоединились 65-летняя американская актриса Энди Макдауэлл и 25-летняя Эль Фаннинг.

Это не первый раз, когда актриса участвует в продвижении косметического бренда. В 2021 году Миррен вышла на подиум перед Эйфелевой башней, продемонстрировав небрежную прическу и эффектный черный макияж "кошачий глаз".

Имя Миррен снова на слуху не только из-за ее модных выходов. Знаменитость, сыгравшая в свое время Елизавету II, воплотила на экране еще одну легендарную личность. Она сыграла единственную в истории Израиля женщину-премьер-министра Голду Меир в картине "Голда". Хелен уже подверглась критике за то, что сыграла еврейку, не будучи ею, однако режиссер Гай Наттив заявил, что актриса – профессионал своего дела.

Ранее Фокус писал, что Хелен Миррен продолжает разрывать шаблоны и не так давно появилась на публике в ярко-розовом наряде.