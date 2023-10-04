"Напоминало цирк": София Коппола рассказала о детстве с знаменитым отцом-режиссером

Дочь легендарного Фрэнсиса Форда Копполы дала откровенное интервью о своей последней работе "Присцилла" и о своем отце.

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София Коппола впервые за долгое время дала интервью, в котором рассказала о том, как тяжело строить собственную карьеру, будучи ребенком признанного гения кинематографии. А также рассказала о своем детстве, которое, по ее шутливому признанию, напоминало "цирк". Премьера ее последнего фильма "Присцилла" о жене Элвиса Пресли состоялась на Венецианском кинофестивале. Об этом пишет AnOther

Нелегко идти по стопам родителей-знаменитостей, еще труднее соперничать с ними, особенно если рассматриваемый родитель является режиссером, получившим "Оскар", которому приписывают пробуждение американского кино от кинематографического упадка.

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Но, несмотря ни на что, София Коппола — дочь уважаемого режиссера Фрэнсиса Форда Копполы — сумела достичь невозможного, и при этом эта проницательная, талантливая и уважаемая женщина-режиссер сама получившая премию "Оскар".

Спустя двадцать лет после того, как ее третий фильм, получивший множество наград, "Трудности перевода", завоевал международное признание, 52-летняя Коппола вернулась с "Присциллой" — биографическим взглядом на мемуары Присциллы Пресли "Элвис и я" 1985 года.

Трейлер фильма "Присцилла"

Она признает, что работа в Мемфисе, на съемочной площадке, посвященной столице Теннесси в 1960-е годы, вызывала в воображении то время, которое она провела со своим отцом в его лучшие голливудские годы — период, который включал бурные съемки военной эпопеи 1979 года "Апокалипсис сегодня".

"Мне нравилось ходить на съемочную площадку, было весело посещать все отделы. Когда я была маленькой девочкой во время съемок "​Апокалипсисе сегодня", художник по костюмам шил одежду для моего плюшевого мишки", — вспоминает София.

"Это было волшебным местом. Мои ранние воспоминания об этом были похожи на посещение цирка или что-то в этом роде. Но я многому научилась просто находясь рядом с ним. Онвсегда говорил о кино, потому что он до сих пор в восторге от него", — говорит София. Но она отмечает, что слушая отца и впитывая его опыт, все делала по-своему.

Говоря о своем новом фильме "Присцилла", она говорит, что мир Мемфиса 1960-х казался ей невероятной экзотикой. И ее поразило решение Присциллы поставить под угрозу свой образ жизни, когда она бросила Элвиса в 1972 году — в то время, когда он был самопровозглашенным "королем рок-н-ролла".

"Меня впечатлило то, что Присцилла действительно покинула Элвиса и ушла. Я думаю, что женщинам того поколения, должно быть, было трудно уйти, если у тебя нет собственных денег и ты жена настолько влиятельного человека. Меня это действительно поразило — как у этой женщины, которая всю жизнь была миссис Элвис, хватило сил оставить все это?", — говорит Коппола.

Напомним, до того, как на экраны вышел фильм "Присцилла", еще один фильм о Элвисе Пресли, с Остином Батлером в главной роли, собрал огромную кассу и произвел фурор.