Склонны к зависти: три знака Зодиака, которые завидуют чаще остальных

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые склонны к зависти из-за своей эмоциональности или желания быть первыми во всем.

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Зависть присуща практически всем людям, но проявляться она может по-разному. Астролог OLGA STELLA рассказала, кто из знаков Зодиака чаще остальных испытывает зависть.

Рак

Рак, будучи очень эмоциональным знаком, может испытывать зависть, особенно если он чувствует себя непонятым или недостаточно ценным в глазах других. Их чувствительность и эмоциональная зависимость могут привести к зависти, если они видят, что кто-то другой получает больше внимания или поддержки.

Скорпион

Это страстный и интенсивный знак, который может испытывать зависть из-за своего желания быть самым лучшим и контролировать все вокруг. Зависть у Скорпиона может возникнуть, если он видит, что другие люди достигают чего-то, что он считает важным, но сам не может достичь.

Стрелец

Стрелец, будучи наблюдателем и аналитиком, также может поддаваться зависти. Их аналитический склад ума позволяет им четко видеть успехи других людей, и если они сравнивают себя с другими и чувствуют, что остаются позади, это может вызвать у них зависть.

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