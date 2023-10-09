Зендая и Том Холланд отправились на свидание в Лондоне (фото)

"Спайдермен" нежно целовал руку возлюбленной во время прогулки по осеннему парку.

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27-летний британский актер Том Холланд и американская актриса Зендая, 27, сходили на свидание в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail.

Звезды "Человека-паука" не могли отвести руки друг от друга, когда наслаждались прогулкой в столице Великобритании. Влюбленные гуляли по парку на западе Лондона с двумя охранниками, когда Зендая подходила к возлюбленному, а он обнимал ее.

Позже "Спайдермен" поцеловал ей руку, когда они провели время вместе во время романтической прогулки.

Зендая была в сером укороченном джемпере и простых черных штанах.

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Она дополнила свой осенний образ сумочкой через плечо Louis Vuitton.

Тем временем Том носил зеленые брюки и черный джемпер.

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Зендая и Том Холланд

Ранее Холланд рассказал, почему он держит свои отношения с возлюбленной такими приватными. Актер сказал, что его связь с Зендаей является "самой сакральной для него".

Знаменитости держали свой роман подальше от внимания публики, поскольку они впервые были связаны в 2017 году после того, как снялись в фильме о Человеке-пауке.

Официально британский актер подтвердил отношения в ноябре 2021 года.

Зендая и Том Холланд

Напомним, Зендая вдохновилась культовой стрижкой Дженнифер Энистон из 90-х.

Также Фокус писал о 27-м дне рождения Зендаи.