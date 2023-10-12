Королева оверсайза. Джулия Фокс появилась на публике в огромном пиджаке (фото)

Даже, казалось бы, стандартный осенний образ Джулия сумела обыграть так, что он никого не оставил равнодушным.

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33-летняя актриса и модель Джулия Фокс, которая недавно представила свою биографическую книгу "Down The Drain", появилась на улицах Нью-Йорка непривычно одетой. Знаменитость, которая прославилась своими эпатажными и очень откровенными нарядами, в этот раз выглядела совсем иначе, пишет Daily Mail.

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Джулия Фокс вышла в свет топлес, прикрыв грудь "наклейками" из кожи

Фокс примерила офисный стиль, надев огромный серый в тонкую клетку жакет оверсайз с длинными рукавами и соответствующие кюлоты. Образ дополняли белая рубашка, коричневые остроносые высокие сапоги на шпильке и огромный кожаный портфель, который больше напоминал чемодан.

Джулия с удовольствием позировала фотографам, а также селфилась с фанатами, которые уже успели купить ее книгу.

В мемуарах Фокс рассказала немало о своей жизни и пути к успеху. Не обошла она стороной и короткий роман с рэпером Канье Уэстом, из которого сумела извлечь максимальную выгоду, став известной и востребованной.

Джулия Фокс на стиле Фото: Getty

Правда, по словам модели, из-за антисемитских высказываний музыканта она лишилась нескольких выгодных рекламных контрактов. В то же время модель рассказала, как рэпер помог ей заключить сделку на миллион долларов с итальянским джинсовым лейблом. Канье предложил сотрудничество в первые дни их романа, в январе 2022 года.

"На следующий день он связал меня с итальянской джинсовой компанией, и они начали переговоры от моего имени. Я не могу поверить, что это моя жизнь, но я определенно смогу к ней привыкнуть", – пишет Фокс.

Но после ее последующего разрыва с Канье сделка развалилась. Джулия объяснила, как через вскоре после того, как она попросила своего публициста рассказать СМИ об их разрыве, она узнала, что сделка расторгнута.

Ранее Фокус писал, что Джулия считала себя марионеткой в руках Уэста.