Любовь и вражда: что солнечное затмение принесет всем знакам Зодиака

Солнечное затмение всегда приносит перемены и проясняет многое в жизни, а Весы, в знаке которых произойдет завтрашнее затмение, символизируют отношения, сотрудничество и дипломатию.

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Завтра, 14 октября, состоится солнечное затмение в Весах. По словам Анжелы Перл, влияние солнечного затмения мы можем ощущать от 3 до 6 месяцев – до следующего коридора затмений, который начнется 25 марта 2024 года.

Овен

Для вас солнечное затмение произойдет в 7-м доме гороскопа. Это дом любви, брака и отношений. Для вас солнечное затмение может сулить новое партнерство на ближайшие полгода – как в личной жизни, так и в рабочей сфере. Также в этот период может произойти важное событие для вашего партнера.

Телец

Для вас солнечное затмение произойдет в 6-м доме гороскопа. Это дом работы и здоровья. Вас в ближайшие полгода могут ожидать новые возможности в карьере или перемены на рабочем месте. Также возможны нововведения в вашем графике жизни, могут появиться новые привычки.

Близнецы

Для вас солнечное затмение произойдет в 5-м доме гороскопа. Это дом радости и любви. Вас ждет романтическая встреча и свидания, а если у вас есть партнер – то возможен переход на новый этап. Также 5-й дом отвечает за детей – в ближайшие полгода вы можете спланировать беременность или в вашей жизни появятся чьи-то дети.

Рак

Для вас солнечное затмение произойдет в 4-м доме гороскопа. Этот дом связан с жилищем и переездами. Вас в ближайшие полгода может ожидать смена места жительства – это касается как недвижимости, так и эмиграции. Также возможны новости от родителей или смена состава семьи.

Лев

Для вас солнечное затмение произойдет в 3-м доме гороскопа. Этот дом общения и знакомств. Вас в ближайшие полгода ожидают судьбоносные встречи, смена круга общения. Также это благоприятный период для обучения или повышения квалификации. Еще в жизни ваших близких родственников может произойти значимое событие.

Дева

Для вас солнечное затмение произойдет в 2-м доме гороскопа. Этот дом финансов. В ближайшие полгода у вас может появиться новый источник дохода – новая работа или бизнес. Также возможна какая-то новость связанная с новым уровнем дохода. Еще вы можете совершить ценную покупку.

Весы

Для вас солнечное затмение произойдет в 1-м доме гороскопа. Это ваше затмение. Ближайшие пол года ваша жизнь существенно обновится. Вы примите важные решения, проявите себя, начнете новое дело. Также перемены могут быть связаны с внешностью, переездом и отношениями.

Скорпион

Для вас солнечное затмение произойдет в 12-м доме гороскопа. Это дом личного и сокровенного, а также уединения и самопознания. Вы в ближайшие полгода можете переехать, отправиться на ретрит, часто ездить в командировки. Также возможны отношения на расстоянии.

Стрелец

Для вас солнечное затмение произойдет в 11-м доме гороскопа. Это дом будущего и общения. У вас появятся новые друзья, обновиться круг вашего общения. Также вы можете возглавить какую-то команду или проявите себя в социальных сетях, что может сильно повлиять на вашу жизнь.

Козерог

Для вас солнечное затмение произойдет в 10-м доме гороскопа. Это дом достижений. То, что вы сейчас начнете, даст результат в марте 2024 года. Вас могут ожидать приятные и волнующие новости, связанные с работой, карьерой, бизнесом.

Водолей

Для вас солнечное затмение произойдет в 9-м доме гороскопа. Это дом путешествий. Следующие полгода откроют для вас новые возможности для переезда или дальних поездок. Также этот период будет благоприятным для образования и обучения, а еще для активной социальной жизни.

Рыбы

Для вас солнечное затмение произойдет в 8-м доме гороскопа. Это дом трансформации и перемен. В первую очередь это будет касаться денег. Есть большая вероятность притока большой суммы. Также возможна коллаборация или партнерство в бизнесе.

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