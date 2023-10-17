Уборка подождет: три знака Зодиака, которые не заморачиваются над чистотой

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые не стремятся к безупречной чистоте и не ставят уборку в приоритет.

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Есть знаки Зодиака, которые вовсе не переживают по поводу неубранной квартиры или непомытой посуды, ведь для них в приоритете другие дела. Астролог OLGA STELLA рассказала, кто из знаков не любит уборку.

Рыбы

Мечтательные Рыбы не всегда обращает внимание на порядок вокруг себя. Романтическая натура представителей этого знака делает их несколько невнимательным к деталям уборки. Вместо того чтобы тратить время на мойку и чистку пространства, Рыбы предпочитают заняться чем-то для души, приносящим им истинное удовольствие.

Близнецы

Близнецы привыкли жить в спешке и вечных делах, поэтому им трудно найти время для уборки. Их страсть к приключениям и новым знакомствам заставляет скорее исследовать мир, чем убираться в нем. Близнецы ценят свободу и независимость, и порой чистота дома просто не входит в число их приоритетов. Близнецов даже вдохновляет творческий беспорядок.

Водолей

Умный и оригинальный Водолей всегда находится в поиске новых идей и вдохновения. Он предпочитает заниматься творчеством и изучением новых технологий, вместо того чтобы тратить время на уборку. Для Водолея не кажется страшным непокрытая посуда после ужина, или несложные вещи в шкафу, веди излишняя педантичность и чистоплотность лишь заставляют его чувствовать себя раздраженным.

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