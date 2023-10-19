"Мой сын на первом месте": Джулия Фокс рассказала реальную причину разрыва с Канье Уэстом

По словам звезды, она не собирается "портить свой фен-шуй" новыми отношениями с мужчиной.

Related video

У 33-летней американской актрисы и модели Джулии Фокс был короткий роман с 46-летним рэпером Канье Уэстом в 2022 году. Джулия объяснила, что ничего не вышло, потому что отношения мешали ей уделять внимание своему двухлетнему сыну Валентино, а Канье вел себя "как второй ребенок". Об этом пишет издание Bang Premier.

"Я думаю, что ему нужен был человек, который полностью посвятит ему всю свою жизнь, но я просто не могла этого сделать, потому что у меня есть сын. Когда мы были не вместе, Канье постоянно хотел разговаривать по телефону. Так что мне пришлось купить наушники, чтобы говорить с ним, когда я меняю подгузники сыну", – рассказала Джулия Фокс.

Актриса добавила, что очень быстро поняла, что эти отношения не будут стабильными и она не сможет поставить на первое место кого бы то ни было, кроме сына.

"Мой сын должен быть главным. А Канье просто стало слишком много, он был как второй ребенок. Я не подписывалась на то, чтобы иметь двух детей. Я не могла этого сделать", – поделилась Джулия.

Звезда призналась, что была удивлена, когда ее отношения с Уэстом стали достоянием общественности. Джулия сказала, что когда у них начался роман, она думала, что никто никогда не услышит об этом.

"Так что, когда информация неожиданно просочилась в прессу, это была не я. Я действительно не ожидала такого, а потом просто принял это", – рассказала актриса.

Джулия говорит, что сейчас радуется, что сейчас у нее нет отношений с мужчиной и не планирует снова встречаться с кем-то.

"Зачем мне добавлять в свою жизнь что-то, что может испортить мой фэн-шуй", – пошутила звезда.

Напомним, Джулия Фокс рассказала, как Канье Уэст преследовал ее. Роман модели и рэпера был недолгим, но ярким.