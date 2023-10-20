Алкоголизм и угрозы: Евгения Эмеральд раскрыла правду про мужа Евгения Стипанюка (видео)

Пара военнослужащих поженилась в октябре 2022, однако через год стало известно о разводе супругов, которые воспитывают полугодовалую дочь Афину. Евгения заявляет о домашнем насилии со стороны мужа.

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Украинская снайпер Евгения Эмеральд откровенно рассказала о браке и разводе с Евгением Стипанюком в интервью журналистке Алине Доротюк.

В частности, мама двоих детей заявила, что стала жертвой домашнего насилия, а проблемы в отношениях начались еще до рождения дочери Афины.

Евгения вспомнила, что они со Стипанюком поженились примерно на 5-ю встречу. Их история быстро начала развиваться в 2022 году, однако женщина поверила в чудо, ведь так было у ее мамы и бабушки. В октябре они уже официально поженились, а через полгода Эмеральд родила их общего ребенка — дочь Афину.

Впрочем, так же быстро избранник украинской защитницы начал меняться на глазах, проявляя признаки абьюзера. По словам снайпера, ее бывший возлюбленный ревновал ее и начал угрожать, запрещая приближаться чужим мужчинам к их дочери.

Также Евгения призналась, что Стипанюк, получая самую высокую зарплату ВСУ, почти все время находился в Киеве.

"У меня есть очень много видео- и фото материалов продатованих, что человек находился все время в Киеве, несмотря на то, что он получает самую высокую зарплату ВСУ, будто с "нуля" не вылезает", — рассказала мама двоих детей.

Евгения Эмеральд и Евгений Стипанюк

Украинская защитница раскрыла, что отец ее дочери является охранником экс-нардепа Олега Ляшко. Именно поэтому бывший парламентарий присутствовал на их свадьбе на передовой.

По словам Эмеральд, Стипанюк часто отдыхает с алкоголем и кальянами в столице и даже транслирует это в соцсетях. Она подчеркнула, что "военный — не равно святой". Поэтому для всех должны действовать одинаковые законы, иначе в Украине будет анархия.

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Евгения Эмеральд

Кроме этого, Евгения откровенно рассказала о проблемах Стипанюка с алкоголем. Даже на их свадьбе он был в довольно нетрезвом состоянии, что напугало женщину. О жизни после бракосочетания она говорит, что это был "ад хуже, чем на фронте".

Также женщина призналась, что он практически не помогает им с дочкой, а также платит лишь 500 гривен алиментов на содержание своего старшего сына. При этом, по словам Эмеральд, может давать наследнику гораздо большую материальную поддержку. Впрочем, мужчина приобрел дорогое авто.

Евгения Эмеральд с мамой и дочерьми

В частности, мама двоих детей вспомнила, как добровольно пошла защищать Украину с началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, бросив свой ювелирный бизнес.

На вопрос, откуда Евгения взяла стартовый капитал для запуска своего дела, она рассказала семейную историю.

"Я семь лет назад потеряла отца. А он очень любил золото, камни, потому что его семья пережила Вторую мировую войну, Голодомор. В Голодомор его бабушка спасла шестерых детей тем, что обменивала серебряные и золотые монеты на еду. И это стало каким-то культом для моей семьи. Отец всегда считал, что деньги надо хранить в камнях и в металле. И он это очень любил", — призналась украинская защитница, отметив, что от отца получила дорогие камни и метал.

Евгения Эмеральд с дочерью

Сейчас украинская защитница готова бороться за дочь и призывает женщин становиться более сознательными и давать отпор абьюзерам. Евгения говорит, что может пройти полиграф и доказать свою правоту.

Евгения Эмеральд

Отметим, что сам Евгений Стипанюк пока публично не комментировал обвинений жены. Они будут официально женаты, пока дочери Афине не исполнится один год, ведь так требует украинское законодательство.

"К сожалению, причина не в банальной разнице в характерах или бытовых ссорах. Она гораздо серьезнее. Впоследствии вы обо всем узнаете и поймете мои поступки", — комментировала ранее развод мама двоих детей.

Напомним, Евгения Эмеральд показала голосовые сообщения Стипанюка с угрозами.

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