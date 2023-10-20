Три знака Зодиака, которым повезет в середине коридора затмений в октябре 2023 года

Середина коридора затмений менее опасна, чем дни затмений, но в это время может происходить много судьбоносных событий. Астрологи рассказали, кому повезет в этот период.

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14 октября, когда состоялось солнечное затмение в Весах, начался коридор затмений, который продлится до 28 октября, пока не произойдет лунное затмение в Тельце. А 21 октября (а также три дня до и три дня после) считается серединой коридора затмений, которая является менее опасной, чем сами дни затмений, но также может существенно повлиять на ход жизненных событий. Астролог Анжела Перл рассказала, кому из знаков Зодиака повезет в середине этого коридора затмений.

Близнецы

Для вас середина коридора затмений пройдет особенно удачно. Так как солнечное затмение для вас произошло в 5-м доме гороскопа (а это дом радости и любви), то сейчас начинается период романтики и новых удивительных знакомств. В середине коридора затмений вас может ожидать романтическое знакомство, а если у вас есть партнер – то возможен переход на новый этап.

Лев

Для вас середина коридора затмений будет удачной в плане общения и знакомств. Вас в ближайшие дни ожидают судьбоносные встречи, смена круга общения. Также это благоприятный период для обучения или повышения квалификации. Еще в жизни ваших близких родственников может произойти значимое событие.

Козерог

Козерогам середина коридора затмений принесет чувство уверенности, а также новые победы и достижения. Это может касаться как рабочих проектов, так и личных начинаний. Но речь идет лишь о начатых ранее делах, к новым проектам до конца коридора лучше не приступать, можно только планировать и расписывать план. Также середина коридора затмений подарит приятные новости.

Ранее Фокус писал про середину коридора затмений в октябре 2023 года