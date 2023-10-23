Евгения Эмеральд раскритиковала бывшего мужа и его участие в "Сердцах трех"

Эмеральд утверждает, что военный Евгений Стипанюк изменял ей год.

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Евгения Эмеральд раскрыла шокирующие факты о пиаре и измене своего бывшего мужа, участника шоу "Сердца трех" Евгения Стипанюка, в интервью "ТСН".

Модель и защитница выразила надежду, что ее откровенность поможет ошеломить общество и привлечь внимание к проблеме домашнего насилия:

"Я этого не говорила в интервью, но если человек хочет выставлять домашнее видео, то я тоже молчать не буду", – заявила она.

Также Евгения рассказала, что бывший муж записывал домашние эротические видео с его любовницами:

"Предупреждаю еще раз. Не лезь ко мне и моей семье. Я о тебе все знаю. А те, кто его поддерживает, вам потом будет стыдно", – обратилась к бывшему Эмеральд.

Напомним, что бывший муж Емеральд, Стипанюк говорил, что поотрывает руки матери своего ребенка и подорвет ее, если увидет возле из полугодней дочери Афины какого-нибудь мужчину.