Испанскому аристократу придется сократить имя его дочери c 11 до, максимум, двух частей

Имя девочки – дань уважения покойной герцогине Альбе, другим членам семьи и религиозным преданностям. Всего в ее имени 11 составляющих.

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17-ый герцог Уэскар, наследник герцогства Альба, и его 31-летняя жена София Паласуэло недавно крестили своего второго ребенка, Софию Фернанду Долорес Каэтану Терезу Анхела де ла Крус Микаэлу дель Сантисимо Сакраменто дель Перпетуо Сокорро де ла Сантисима Тринидад и де Тодос Лос-Сантос. Длинное имя, состоящее из 11 различных имен, необходимо будет сократить либо до одного составного имени (имя, написанное через дефис), либо до двух одиночных имен, чтобы девочку зарегистрировали, пишет El Pais.

"При регистрации будет выражено имя, данное ребенку, хотя может быть записано не более одного сложного имени и не более двух простых", — указывает вторая статья закона об именах и фамилиях и их порядке, собранная в Официальном государственном вестнике.

Имя девочки является данью уважения покойной герцогине Альбе, другим членам семьи и религиозным преданностям.

"Первое имя, София, например, было выбрано в честь ее матери и бабушки Софии Баррозу, а второе, Фернанда, как дань уважения ее отцу, герцогу Уэскару, а также ее двоюродному дедушке Фернандо Мартинесу. Ирухо, маркиза Сан-Висенте-дель-Барко", — сообщили журналисты.

Крещение девочки состоялось 7 октября в приходе Сан-Роман в историческом центре Севильи, после чего последовал ужин в саду дворца Дуэньяс. Именно здесь в 2021 году крестили первенца герцога.

На крещении присутствовало множество гостей, в том числе Матильда Солис, бабушка девочек, и Хорхе Рохас, близкий друг детства герцога Уэскара. По данным СМИ, София была в том же наряде для крещения, который надевали ее сестра и отец.

Крестины младшей дочери герцога Уэскара Фото: Getty

Пара связала себя узами брака на роскошной церемонии в семейном поместье Фернандо Фитц-Джеймса Стюарта в Мадриде в 2018 году. Герцог — один из восьми внуков покойной герцогини Альбы, известной как богатейшая женщина Испании.

Покойная герцогиня Мария дель Росарио Каэтана Альфонса Виктория Евгения Франциска Фитц-Джеймс Стюарт и де Сильва была самым титулованным человеком в мире по версии Книги рекордов Гиннеса. Реверанс перед ней была обязана делать даже королева Великобритании Елизавета II.

Ранее Фокус писал, что в свое время герцогиня Альба раздала все свое богатство сыновьям, чтобы те позволили ей вступить в неравнородный брак.