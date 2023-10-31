"Прощай, милый": Сальма Хайек показала архивные кадры с Мэттью Перри (фото)

Двое знаменитостей исполнили главные роли в фильме "Глупцы всегда спешат", который вышел на экраны в 1997 году.

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57-летняя американо-мексиканская актриса Сальма Хайек почтила память покойного Мэттью Перри. Архивными кадрами с актером она поделилась в своем Instagram.

Сальма призналась, что известие о внезапной смерти ее коллеги по цеху шокировало актрису.

"Мне понадобилось несколько дней, чтобы проработать эту глубокую грусть. Существует особая связь, которая возникает, когда вы делитесь с кем-то мечтами, и вместе работаете над ними Я была очень тронута в прошлом году, когда Мэттью поделился в своих сториз в Instagram, как сильно он любит "Глупцы всегда спешат"", — вспомнила знаменитость картину, в которой они с Перри сыграли главные роли в 1997 году.

"В течение многих лет мы с ним вспоминали то значимое время нашей жизни с глубоким чувством ностальгии и благодарности. Друг, ты ушел слишком рано, но я буду продолжать лелеять твою глупость, твою настойчивость и твое милое сердце. Прощай, милый Мэттью, мы тебя никогда не забудем", — отметила Хайек, показав несколько архивных кадров с американо-канадским актером.

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Сальма Хайек и Мэттью Перри

В частности, Сальма поделилась снимками, на которых позирует с покойным Перри сама и с другими легендарными актерами. Например, Джорджем Клуни. На последнем кадре изображен ответ Мэттью на вопрос о его любимой роли. Он назвал тогда лучшим своим фильмом именно картину с Сальмой Хайек.

Сальма Хайек и Мэттью Перри Фото: Getty Images

Напомним, кого всю жизнь любил Мэттью Перри.

Также Фокус писал о знаменитых цитатах "Чендлера Бинга".