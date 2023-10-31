"Я здесь ненадолго": Дуа Липа вернулась в Instagram

Ранее звезда удалила более 1 500 постов в своем аккаунте в Instagram и сменила фотографию профиля с обложки альбома Future Nostalgia.

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Звездная певица Дуа Липа возвращается в Instagram с загадочным постом. Она порадовала поклонников, показав свой новый имидж – электрически-рыжие волосы и чрезвычайно выразительное лицо в коротком пятисекундном ролике. Ролик исполнительница тоже решила удалить. Об этом сообщает издание Hello.

"Я здесь ненадолго", — написала 28-летняя британско-албанская звезда, которая начала новый этап в сети.

Дуа Липа интригует поклонников

Этот интригующий поворот событий наступил всего через несколько недель после того, как звезда удалила более 1 500 постов в своем Instagram и изменила обложку альбома "Future Nostalgia" на калейдоскопическое синее изображение.

Заметный переход к новому образу тесно связан с обновлением жизни Дуа, поскольку она отметилась и в других аспектах. В июле звезда получила разрешение на капитальный ремонт своего лондонского дома, стоивший 6,75 миллиона фунтов стерлингов, с планами установить гигантский закрытый бассейн в подвале. Кроме того, проект включает создание парной, душевой, раздевалки, зоны отдыха, а также кинотеатра, зоны ожидания студии и лобби.

Напомним, что Дуа Липа раскрыла секрет счастливых отношений.