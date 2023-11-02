Актриса "Бриджертонов" обвинила Netflix

Актриса "Бриджертонов" Руби Баркер перенесла два психических расстройства во время съемок.

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Актриса сериала "Бриджертоны" Руби Баркер обвинила Netflix и Shondaland в том, что они не поддержали ее во время двух психологических срывов, которые с ней приключились во время съемок успешного романтического сериала. Баркер была в составе постоянного актерского каста сериала в течение первого сезона и вернулась как приглашенная актриса во втором сезоне. Об этом сообщает издание Variety.

Она сыграла Марину, кузину Фезерингтона, которую из-за скандальной беременности сделали социальным изгоем в Лондоне эпохи Регентства.

Актриса "Бриджертоны" обвинила Netflix

Руби рассказала, что ее первый психический срыв произошел в 2019 году после завершения съемок в первом сезоне "Бриджертонов". Второй произошел в 2022 году. Актриса говорит, что не получила "никакой поддержки" от Netflix.

"Ни один человек из Netflix, ни один человек из Shondaland, с тех пор, как я дважды срывалась во время съемок этого шоу, даже не связался со мной и не написал мне электронное письмо, чтобы спросить, все ли со мной в порядке, не нужна ли мне какая-то помощь или поддержка", — сказала Баркер.

Она также рассказала, что изоляция и сложные обстоятельства, в которых оказалась ее героиня, негативно повлияли на ее собственное психическое состояние.

"Для меня это было действительно мученическое место, потому что моя героиня была очень отчужденной, сама по себе в этих ужасных обстоятельствах", — добавила она.

Напомним, что Netflix собирается снимать сериал о семье Кеннеди.