"Война разрушила наш брак": Хмельницкая блогерша Елена Мандзюк откровенно рассказала о разводе

Муж Елены Мандзюк мобилизовался в ВСУ в начале лета 2022 года.

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Елена Мандзюк, известная блогер и волонтер, поделилась откровенной историей своего развода после семилетнего брака с мужем Русланом. Она вспомнила счастливые времена совместной жизни с мужем, которую они прожили вместе. Об этом Елена рассказала на проекте "Экзамен" телеведущей Маше Ефросининой.

Елена Мандзюк с мужем Русланом instagram.com/elena_mandziuk/

"На самом деле мы действительно были счастливой семьей. Сейчас я постоянно оборачиваюсь в прошлое. Я понимаю, что была очень счастливой женщиной. У меня была прекрасная семья. Я любила, меня любили. Каждый день в браке для меня был невероятным.", — рассказала Елена.

По ее словам, Руслан хотел мобилизоваться еще в 2014 году, но тогда его сдержали родители.

Блогер призналась, что она была инициатором развода. Когда муж вступил в ВСУ, у Елены произошли неприятные изменения в жизни. Ей было трудно без мужской поддержки.

"Я сказала:"Ты знаешь, я не хочу тебя больше держать. Если ты хочешь идти служить, я тебя не буду держать. Он даже не думал и через секунду говорит: "Я ухожу". Мне это было очень больно слышать. Я очень долго себя обвиняла, что я причину того, что он ушел. Возможно его спровоцировала моя волонтерская работа. Руслан мобилизовался в начале лета и для меня как для каждой женщины, мамы это оказалось стрессом. Я была в очень подавленном состоянии. Где-то через месяц у меня произошел выкидыш. У нас был общий бизнес, кафе и оно все тоже упало на мои плечи. Мне ничего не хотелось, я ни с кем не общалась. Также у меня нашли опухоль и пришлось дважды оперироваться. Это все произошло в течение пяти месяцев. Ты одна, рядом нет мужа, который является моей поддержкой. Я оборачиваюсь уже против него, что я здесь одна и уже на моих плечах. Я не вывожу, я просто на полном дне и я больше так не могу. Я понимаю, что тогда мое решение принималось на эмоциях, на максимальном стрессе. Я говорю все, мы расстаемся, я больше так не могу. ", — объяснила молодая мама причину разрыва отношений.

Даже после развода, они не прекратили общение, особенно учитывая тяжелые обстоятельства, с которыми Руслан столкнулся, получив ранение. Однако, несмотря на это, Елена признала, что коннект между ними, который когда-то существовал, уже не тот. Они поняли, что их пути разошлись, и сейчас Елена проживает свой развод с грустью и ностальгией по прошлому.

"Пытался отговорить от развода. Были постоянные разговоры. До войны были какие-то вопросы, но мы их решали на самом деле. Однако война разрушила наш брак. Развод дался тяжело, но мы не прекратили общение. Мы каждый день общаемся. Сейчас Руслан ранен. Худшие мои дни были не тогда, когда мы расставались, а тогда когда он ходил на штурм, а я сидела с телефоном и думала, пожалуйста, выйди на связь. Каждый день жить с мыслью, что он погибнет. Нет уже того коннекта, который был раньше. Уже мы его потеряли. У нас был разговор и он сказал: "Лен, я тебя больше не люблю". Я до сих пор проживаю свой развод", — завершила разговор Елена.

Напомним, что телеведущая Маша Ефросинина призналась, что ее брак на грани распада.