Победитель "Евровидения-2021" Дамиано Давид закрутил роман со старшей на три года певицей

У солиста Måneskin появилась новая возлюбленная.

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Известный итальянский музыкант, вокалист рок-группы Måneskin и победитель "Евровидения-2021" Дамиано Давид закрутил роман со старшей на три года американской певицей и актрисой Дал Камерон.

Такая информация появилась на иностранном интернет-ресурсе Just Jared, публикующем сплетни из мирового шоу-бизнеса.

Дамиано Давид и Дал Камерон

В частности, о романе 24-летнего Дамиано Давида и 27-летней Дав Камерон заговорили еще в сентябре. Тогда певица впервые засветилась на концерте певца в Нью-Йорке.

Уже в следующем месяце пресса сообщила, что застукала парочку по страстному поцелую на одной из вечеринок. Однако никаких видео или фото доказательств в сети так и не появилось.

Днем певица снова появилась на концерте Дамино в Берлине, чем в очередной раз подогрела слухи об их отношениях. В частности, в прессе говорится, что девушка весь концерт пробыла за кулисами, а после его завершения вместе на общем автомобиле уехала из Дамино в неизвестном направлении.

Также на одном из фан-каналов певицы появилась информация, что девушка была на отдыхе в компании группы Måneskin, где Дамино является вокалистом.

Что известно о личной жизни Дамино Давида. Так, в 2021 году солист группы Måneskin публично объявил об отношениях с известной итальянской моделью Джорджией Соллери. Тогда он признался, что уже четыре года пара находится в отношениях.

После публичного признания пара пробыла вместе еще два года, однако уже в июне 2023 года Дамино заявил, что они больше не вместе. Когда именно они разошлись неизвестно, ведь признание о разрыве певец сделал после того, как в сеть слили видеоролик, на котором он горячо целуется с другой девушкой. Ею оказалась также итальянская модель Мартина Тальети. Она является давней подругой группы, в которой выступает Дамино.

Тогда певец отмечал, что он не изменял, поскольку они разошлись с Джорджией накануне этого. Пара разошлась спокойно и избежала громких скандалов и выяснений отношений.

Уже через три месяца появились слухи о романе певца с 27-летней Дал Камерон. Что касается личной жизни певицы, то о ней мало что известно. Девушка пытается скрывать свои отношения.

Известно лишь о том, что певица и актриса была несколько лет в отношениях с американским актером Райаном Маккартоном. Он был на 3 года старше ее. В 2016 году пара даже объявила, что обручилась, однако впоследствии они неожиданно разорвали отношения.

Уже впоследствии стало известно, что Дав встречается с шотландским актером и певцом Томасом Догерти, который на год старше ее. Пара долгое время пробыла вместе.

Одна, что происходит в личной жизни певицы не известна. Судя по слухам, она все-таки не одинока.

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