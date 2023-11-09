В сеть случайно слили дату релиза пятой части "Шрека"

До того, как мир поставила на паузу пандемия коронавируса, DreamWorks Animation планировала выпустить пятую часть мультфильма в 2022 году.

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Стажер NBC Universal случайно выдал дату релиза пятой части франшизы "Шрек", включил этот фильм в число тех, которые появятся в кинотеатрах в 2025 году, опубликовав список на LinkedIn, но затем быстро удалил пост. Об этом сообщается в аккаунте DiscussingFilm.

Основатель и генеральный директор Illumination Крис Меледандри, которому поручена перезагрузка франшизы "Шрек", еще в апреле говорил, как идет работа над очередной анимационной лентой о приключениях зеленого огра и его семьи и друзей.

Фото: DiscussingFilm

"Вы смотрите на основные элементы, которые полюбились зрителям, и делаете все возможное, чтобы сохранить их. А потом вы усердно работаете над созданием элементов истории и новых персонажей, которые перенесут вас в совершенно новые места. Оригинальный актерский состав играет огромную роль в этом. Мы ожидаем, что актерский состав вернется. Переговоры начинаются сейчас, и все, что мы получили, свидетельствует о том, что актеры проявляют огромный энтузиазм по поводу возвращения", – подчеркнул он.

В прошлых фильмах главных героев озвучивали такие актер как Майк Майерс (Шрек), Эдди Мерфи (Осел), Антонио Бандерас (Кот в сапогах), Кэмерон Диас (Фиона), Джон Литгоу (лорд Фаркуад).

После успеха спин-оффа "Кот в сапогах: Последнее желание", заработавшего во всем мире 484,6 миллиона долларов, велика надежда, что поклонники "Шрека" снова отправятся в кинотеатры, чтобы увидеть своих старых друзей.

Эдди Мерфи уже заявил о своей готовности вернуться в проект.

"Если бы DreamWorks когда-нибудь выпустила еще одного Шрека, я бы сделал это за две секунды. Я люблю Осла. Они снимались в фильме "Кот в сапогах". Я подумал: "Им следовало снять фильм об Осле". Осел смешнее Кота в сапогах. Я имею в виду, я люблю Кота в Сапогах, но он не такой смешной, как Осел"., – откровенничал актер.

Эдди Мерфи готов вернуться в проект

Команда фильма переживает, удастся ли убедить Кэмерон Диас повторить роль Фионы, ведь актриса в 2014 году завязала с актерской карьерой. Надежда есть, поскольку в 2022 году Диас снялась месте с Джейми Фоксом в комедийном боевике Netflix "Снова в действии".

"Шрек" — первый мультфильм, получивший "Оскар" в номинации "Лучшая анимационная картина" и перевернувший представление об анимации, вышел на экраны 18 мая 2001 года. При бюджете $60 млн кассовые сборы составили $484 млн. "Шрек – 2" (2004), где герой пробует силы уже в качестве короля, собрал еще больше в прокате — $919 млн. В районе $800 млн собрали третья (2007) и четвертая (2010) части.

Ранее Фокус писал, что в Шотландии сдают в аренду дом Шрека на болоте.