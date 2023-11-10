Принц Уильям рассказал, что планирует сделать, когда станет королем

Уже сейчас принц Уильям дает понять, что хочет добиться большего, чем его бабушка и отец.

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Принц Уильям станет актуальным и радикальным монархом, когда сменит на британском престоле своего отца, короля Чарльза III. Такое мнение выразила в подкасте A Right Royal королевский журналист и телеведущая Sunday Times Ройя Никка, пишет Hello.

Поводом для таких предположений стала речь принца Уэльского в Сингапуре, где он провел церемонию вручения премии Earthshot Prize

Выступая в конце своего визита, наследник престола сделал неожиданное заявление, в котором поделился своим видением будущего, заявив, что он хочет "сделать шаг дальше", чем покойная королева Елизавета II и его отец.

"Я действительно хочу добиться перемен и привлечь к столу переговоров людей, которые смогут осуществить изменения, если я не могу этого сделать", – сказал он среди прочего.

Ройя уверена, что Уильям прекрасно осознает свою дальнейшую роль и намерен сделать много, взойдя на трон.

Принц Уильям на Earthshot Prize в Сингапуре

"Я думаю, он будет очень радикальным монархом. Я думаю, что монархия будет выглядеть совсем иначе. Да, я думаю, он сильно изменится. Вероятно, у него есть представление о монархии, согласно которому многое в ней все еще будет казаться знакомым. Но я думаю, что многое в ней и изменится", – считает она.

На вопрос, можно ли сравнить "будущую монархию" Уильяма с какой-либо другой европейской королевской семьей, Ройя ответила:

"Он знает, что это учреждение очень любимо многими людьми. Он знает, что многие люди, очевидно, молодые люди, вероятно, не так заинтересованы. Мы все равно будем знать, что у нас есть британская королевская семья. Но, например, через несколько дней после коронации я поняла, что это не та услуга, которую он хотел бы. Его коронация будет выглядеть совсем по-другому и очень современно. И даже через несколько дней после коронации своего отца он заявил, что все будет совсем по-другому, когда он станет королем. Некоторые вещи изменятся довольно сильно".

Никка считает, что принц Уильям, став королем, будет куда более современным, и именно этим принципом будут обусловлены его действия.

Ранее Фокус писал, что принц Уэльский рассказал, какое имя выберет после коронации.