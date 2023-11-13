Королева Камилла представила новый головной убор от знаменитого шляпника (фото)

Филип Трейси в свое время создал для Камиллы и оригинальную шляпку на ее свадьбу с принцем Чарльзом в 2005 году.

Related video

76-летняя жена короля Чарльза III, королева Камилла, на службе в День памяти у военного мемориала Кенотаф выглядела элегантно в черном пальто, украшенном брошью с маком. Соответствующие снимки появились в аккаунте монаршей четы в Instagram.

Важно

Королева Камилла надела особую брошь королевы Елизаветы II (фото)

Платье-пальто черного цвета из шерсти и атласа создано одним из самых доверенных дизайнеров Ее Величества Фионой Клэр. В последний раз этот наряд Камилла надевала на похороны Елизаветы II.

Королева Камилла Фото: Getty Images

Если принцесса Уэльская не в первый раз появилась на публике в пальто и шляпе, то Камилла в этот раз выбрала новый головной убор – элегантное творение, украшенное эффектными перьями, свернутыми в абстрактный земной шар. Его автор – знаменитый ирландский дизайнер шляп Филип Трейси.

Последние два десятилетия женщины монаршей семьи постоянно обращаются к ирландскому модисту из-за его новаторских головных уборов и творческого подхода к искусству, надевая его изделия на все светские мероприятия, от Royal Ascot до королевских свадеб.

Королева Камилла, тогда еще Камилла Паркер Боулз надевала оригинальную шляпку этого дизайнера на свою свадьбу с принцем Чарльзом 9 апреля 2005 года в Виндзорской ратуше в рамках гражданской церемонии.

Свадебное платье для нее создали лондонские кутюрье Анна Валентайн и Антония Робинсон. Это был красивый наряд из шифона и шелка кремового цвета. Также они пошили для нее уникальное серое шелковое платье-пальто с вышитыми золотыми деталями для венчания в соборе Святого Георгия.

Ранее Фокус писал о том, что Кейт Миддлтон на службе памяти была в той же шляпе, которую надевала на выпускной принца Уильяма в Военной академии Сандхерст в 2006 году. Ее автором также является Филип Трейси.