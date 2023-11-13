Стало известно, как выглядит сын Олега Сенцова: жена режиссера показала видео

Многодетный отец Олег Сенцов, который активно воюет на фронте, приехал на празднование дня рождения своего младшего сына Демьяна.

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Видеоролик с первого Дня рождения мальчика опубликовала у себя в социальных сетях жена режиссера Вероника Вельч.

"Папина сказка, мамина ласка. Любим нашего мальчика до Солнца и обратно. С Днем рождения, Демичка!" — написала женщина.

На видео Вероника держит своего сына Демьяна, а в это время рядом стоит Олег Сенцов с тортом в руках и пытается вместе с сыном задуть свечу. Для празднования семья выбрала торт в виде бомбы, который сейчас очень популярен среди украинцев.

Знаково, что в этот день рядом с мальчиком удалось быть и папе, режиссеру и военнослужащему Олегу Сенцову, который недавно получил ранение.

Известно, что мальчик появился на свет в Америке и первые месяцы его жизни Олег Сенцов не виделся с сыном. Уже потом Вероника вернулась на Родину и познакомила Демьяна с отцом.

Стоит отметить, что пара поженилась в 2022 году уже после начала полномасштабной войны. Это не первый брак режиссера, в свои 47 лет он уже имеет двух взрослых детей — Алину Сенцову, которой 21 год и 19-летнего Влада Сенцова. Известно, что Владислав имеет неизлечимую болезнь — аутизм, о которой режиссер рассказал недавно.

Напомним, Сенцов попал под артобстрел и был ранен осколками.