Оригінальний подарунок: AB InBev Efes Україна представила адвент-календар з кращими бельгійськими брендами пива

12 пляшок кращого бельгійського пива ховаються за окремими віконцями, на яких зображені бельгійські історичні пам'ятки.

Related video

Вже вдруге напередодні новорічних свят компанія випускає лімітований пивний адвент-календар, який стане оригінальним і цікавим подарунком для справжніх поціновувачів бельгійських сортів пива.

Унікальний подарунковий набір Belgian Beer Advent Calendar складається з 12 пляшок кращих бельгійських імпортних сортів пива. Всі вони ховаються за окремими віконцями, на кожному з яких зображені бельгійські історичні пам'ятки та визначні місця. Це дає змогу протягом 12 днів відкривати для себе нові смаки улюбленого пива та подорожувати Бельгією.

"Протягом останніх років святкові адвент-календарі різних форматів мають шалену популярність серед споживачів по всьому світу. Пивні адвент-набори є особливо цікавим та оригінальним подарунком для поціновувачів цього напою.", – розповіла про новинку Катерина Сахарнова, маркетинг директор AB InBev Efes Україна. – "Особливо важливо, що цьогорічний адвент доповнений прикладами смачних поєднаннь пива та їжі, це дозволяє споживачам зануритись в один з принципів відповідального споживання — фудпейрінг. Безалкогольні сорти з календаря стануть гарною альтернативою для споживачів, які бажають зменшити кількість спожитого алкоголю у святкові дні та, за потреби, після вживання безалкогольного пива можна сісти за кермо".

Пропозиції по фудпейрінгу були спеціально розроблені для кожного представленого бельгійського сорту пива пивним сомельє Андрієм Юраго. Тож на зворотній стороні кожного віконця календаря розміщено QR-код, що веде на відповідний допис в Instagram, де можна дізнатися варіанти гастрономічних поєднань з тим чи іншим бельгійським сортом пива.

Споживачі, які не встигнуть придбати адвент-календар, але хочуть дізнатися про нові й незвичайні гастрономічні поєднання напередодні новорічних свят, можуть знайти інформацію за посиланням

У складі подарункового набору 8 скляних пляшок пива об’ємом 330 мл, 1 скляна пляшка пива об’ємом 250 мл та 3 металеві банки об’ємом 330 мл.

Відкриваючи нове віконце кожного дня, власник адвент-календаря спробує розмаїття смаків Leffe – унікального елю, що створюється за старовинною рецептурою, яка була мало не загублена в минулому столітті. У наборі представлені чотири варіації преміального напою: світлий ель Leffe Blonde; темний ель Leffe Brune, поєднаний з червоними фруктами та ягодами фруктовий ель Leffe Ruby та безалкогольний світлий ель Leffe 0.0.

Любителі міцних і насичених смаків знайдуть в наборі дві пляшки амбер елю Pauwel Kwak Amber бурштинового кольору, який відрізняється солодким фруктовим присмаком з відтінком хмелю та ароматом солоду, фруктів, нуги i карамелізованого банана.

А в інші дні їх точно потішить насичений смак потрійного блонду Tripel Karmeliet, що має багатовікову історію одного з найбільш вишуканих бельгійських сортів завдяки яскравому золотистому кольору з відтінками бронзи і фантастичній кремовій піні.

У наборі можна знайти сонячний і свіжий Hoegaarden White, а також дві безалкогольні варіації Hoegaarden 0.0 та Hoegaarden Rosee, тонкий смак яких яскраво доповнюється прянощами та цитрусово-ягідними акцентами.

Нарешті, неможливо не згадати про напівтемне вишневе пиво Belle Vue, яке також ховається за одним із віконець у цьогорічному святковому пивному адвент-календарі. Цей характерно-вишневий напій має свіжий смак та яскравий ягідний аромат, в основі яких бельгійський сорт природного бродіння Lambic, особливістю якого є участь в процесі приготування природних мікроорганізмів, що знаходяться в повітрі та на стінках винних бочок, в яких витримується пиво.

Подарунковий набір можна придбати вже з середини листопада. Він представлений у національних торговельних мережах Метро та Велика Кишеня; Чудо Маркет (Харків), Восторг (Харків), Клас (Харків), Рост (Харків); Таврія (Одеса, Миколаїв), Копійка (Одеса); MegaMarket (Київ та Київська область), Novus (Київ та Київська область), Auchan (Київ, Львів), Fozzy (Київ, Дніпро, Кременчук, Харків), а також в інтернет-магазині Rozetka.

Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я!