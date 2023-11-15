Ольга Цибульская протроллила Злату Огневич, которая показала негативную реакцию своей матери на новый клип

Девушки не поделят рейтинги

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Певица Ольга Цибульская высмеял попытку своей коллеги по сцене Златы Огневич привлечь внимание к клипу на ее новую песню "Віддаю".

Видеоролик певица опубликовала в своем инстаграме.

Так, Злата Огневич уже несколько недель пригревает свою аудиторию анонсом на новый клип, который по ее словам будет кардинально другим и очень откровенным.

Чтобы заинтересовать аудитория певица решила показать реакцию своей мамы Галины. Как выяснилось, мама не оценила такой откровенности дочери и даже заявила, что лучше бы она не дожила до этого дня, когда дочь публично покажет этот клип.

"Лучше бы мне не доживать до этих времен, но так получилось",- сказала Галина.

Этими словами женщина шокировала дочь. Злата не ожидала подобной реакции мамы.

Конечно такая попытка певицы заинтересовать аудиторию воспринялась как актерская игра для прогрева аудитории, которую часть поклонников певицы успели высмеять.

Не обошли такое действо и коллеги Златы Огневич. Например, Оля Цибульская решила публично протроллить певицу.

"Я узнала 100% способ продвижения песен и клипов", — написала Цибульская.

Уже в следующем сторис в инстаграме Оля Цибульская попыталась показать это на примере.

Она обратилась к своей подруге Тане Татарченко и попросила плохо высказаться о ее новом клипе на песню "Цвети".

"Теперь, чтобы залетал клип надо сказать, чтобы кто-то сказал, что он плохой", — сказала Цибульская Татарченко.

Уже в следующем видео с тем же обращением Цибульская написала своей родной маме, а после попросила то же самое сделать свою знакомую.

Уже впоследствии Цибульская заявила, что не очень уверена, что нужно так делать, поэтому попросила прокомментировать ее новый клип в Ютубе.

Напомним, Злата Огневич намекнула на новые отношения.