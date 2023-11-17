Выходные будут полны встреч и планов. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 18-19 ноября 2023 года

Для некоторых знаков Зодиака этот уикэнд готовит приятные встречи, а кому-то лучше не планировать громкие вечеринки и гуляния.

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Астролог Анжела Перл рассказала, что эти выходные принесут каждому из знаков Зодиака.

Овен

Уделите внимание отдыху и своему моральному состоянию в эти выходные. Медитация и творческие занятия помогут вам расслабиться. Также эти дни подойдут для шоппинга или смены имиджа.

Телец

Наслаждайтесь уютом дома в этот уикенд. Посвятите время отдыху и заботе о себе. Возможно, вы обнаружите новые аспекты в своем хобби или занятии, приносящие удовлетворение.

Близнецы

Самое время заняться домашними делами, которые вы давно откладывали. Лучше не планировать громких вечеринок и гуляний, а провести время в спокойной обстановке.

Рак

Посвятите выходные заботе о семье и близких. Это подходящее время для совместных мероприятий. Поделитесь своими чувствами и наслаждайтесь теплом близких отношений.

Лев

Проявите свое обаяние и энергию в эти выходные, Львы. Возможны важные встречи или события. Не забывайте о близких — возможно, именно в их круге вы найдете поддержку.

Дева

Ваша энергия будет на пике в этот уикэнд. Сосредоточьтесь на практических задачах. Планируйте и организуйтесь, чтобы достичь всех поставленых целей.

Весы

У Весов в эти выходные возможны интересные встречи и новые знакомства. Также ближайшие два дня станут удачным периодом для принятия важных решений и крупных покупок.

Скорпион

Сосредоточьтесь на внутреннем мире в эти выходные. Размышления и медитация могут приносить вам внутренний покой. Также эти дни будут удачными для уборки и расхламления шкафов и рабочего места.

Стрелец

Наслаждайтесь общением с друзьями и близкими. Возможно, вы обнаружите новые общие интересы. Энергичные мероприятия и веселые поездки могут придать вашему уикенду красок.

Козерог

Спланируйте себе выходные и действуйте четко по плану, чтобы все успеть. Вечерами наслаждайтесь временем с семьей, а также хорошенько отдохните перед грядущей неделей.

Водолей

Выходные будут удачным временем для решения всех бытовых и домашних дел. Также у вас, Водолеи, возможны романтические события.

Рыбы

Выходные обещают быть яркими и энергичными. Постарайтесь провести время на свежем воздухе и заняться активными видами отдыха. Возможны неожиданные встречи и приятные моменты с близкими.

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