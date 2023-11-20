Правда и только правда. Три знака Зодиака, которым нельзя лгать до конца ноября 2023 года

Астрологи рассказали, кому стоит избегать лжи до конца ноября, ведь вранье может привести к неприятным ситуациям.

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Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака нельзя врать или недоговаривать правду в ближайшие недели.

Телец

Тельцы очень принципиальны и честны, они редко идут не вранье и случается это только по очень весомому поводу. Но в ближайшие дни представителям этого знака лучше не врать никому, ведь скрытие правды может вызвать недопонимание и подорвать доверие, которое для Тельца является крайне важным.

Водолей

Водолеи часто стремятся к гармонии в отношениях и избегают конфликтов. Однако, если они прибегнут к вранью, чтобы избежать неприятных ситуаций, это может привести к накоплению ложных представлений и сбоев в коммуникации. Водолея важно стремиться к балансу и открытости в ближайшие дни.

Скорпион

Скорпионы обладают сильными эмоциями и страстным характером. Если Скорпион решит скрыть свои истинные чувства, это может привести к вспышкам эмоций в будущем. Скорпионам важно осознавать свои эмоции и находить конструктивные способы выражать их, чтобы избежать сложных ситуаций.

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