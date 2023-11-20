Николь Кидман подтвердила съемки третьего сезона "Маленькой большой лжи"

Актриса объявила, что работает над третьим сезоном сериала, назвав его "огромным успехом".

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56-летняя Николь Кидман, сыгравшая роль Селесты Райт в сериале "Большая маленькая ложь", подтвердила, что третьему сезону популярного шоу быть. Об этом пишет People.

Николь заявила об этом, выступая на сцене собрания Женской профессиональной ассоциации гольфа во Флориде.

"Мне понравилась "Большая маленькая ложь". Потому что она возникла в моей жизни, когда у меня были дети, а я уже думала, что уйду на пенсию. И тогда возникла ситуация, когда мы с Риз Уизерспун поняли, что можем продюсировать это шоу и создать его. А потом его все посмотрели, все это имело огромный успех", — рассказала актриса и резюмировала свою речь неожиданным признанием: "И мы скоро представим вам третий сезон", — сказала Кидман.

Напомним, первый сезон сериала был снят по одноименному роману австралийской писательницы Лианы Мориарти, который был опубликован в 2014 году.

Трейлер сериала "Большая маленькая ложь"

Первый сезон вышел на канале НВО в 2017 году, стал хитом, завоевал восемь премий "Эмми" и четыре "Золотых глобуса".

Второй сезон вышел в 2019 году и к звездам, занятым в первом сезоне присоединилась Мерил Стрип. Второй сезон зрителям понравился меньше, но, вероятно, третий сумеет удержать планку.

Новый сезон будет снят без режиссера Жана-Марка Валле, который умер в 2021 году в возрасте 58 лет из-за сердечной аритмии.

Зои Кравиц именно по этой причине сомневалась, что новый сезон будет снят.

"Я не думаю, что мы продолжим. Мы много говорили о создании третьего сезона, но, к сожалению, в прошлом году скончался Жан-Марк Валле, наш потрясающий режиссер, и я просто не могу представить, чтобы мы продолжали без него", — писала она в соцсетях. Но отрадно видеть, что актриса ошибалась.

Напомним, недавно на экраны вышел шпионский сериал с Николь Кидман и Зои Салдана в главных ролях. "Спецназ: Львица" рассказал историю о шпионке, которая внедряется в семью к террористу.