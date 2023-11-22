Чей год 2024 по восточному календарю: животное-покровитель и что означает

2024 год по китайскому календарю будет годом Зеленого Деревянного Дракона, который символизирует мудрость, великодушие и щедрость.

Related video

Чей 2024 год по китайскому календарю?

Следующий год, 2024, по китайскому календарю будет годом Зеленого Деревянного Дракона. Дракона очень почитают в Китае — он стал символом императорской власти, а также великодушия и щедрости. Год Дракона ассоциируется с силой, могуществом и удачей. Считается, что это время благоприятно для начинаний и достижения выдающихся результатов.

Когда наступит год Дракона по восточному календарю и что он нам сулит?

Дракон возьмет бразды правления 10 февраля 2024 года до 28 января 2025 года. Дерево является стихией этого года, что может придавать дополнительный аспект роста, устойчивости и развития. Элемент Дерева еще связан с ростом и зеленым цветом, что может указывать на повышенное внимание к здоровью, фитнесу и благополучию в этом году. Дерево также ассоциируется с корнями и семейными ценностями. Это может подчеркнуть важность семейных отношений, традиций и поддержки близких. Но также стоит помнить, что Дракон — довольно опасное существо, которого легко разозлить, но если относиться к нему с уважением, то он поможет преодолеть любые препятствия и выйти из любых ситуаций целыми и невредимыми.

Также Фокус писал про знаки Зодиака, у которых поменяется жизнь в 2024 году